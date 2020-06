Rózsaszínűvé vált az indiai krátertó

A Lonár-tó nagyjából 50 ezer éve alakult ki, miután a mai Mumbaitól mintegy 500 kilométerre egy meteorit csapódott a földbe – írja a ScienceAlert. A tó az elmúlt években nemcsak a turistákat, hanem a természetvédőket is nagy számban vonzotta. A közelmúltban a tó vize rózsaszín lett.

A szakértők szerint a Lonár-tó már korábban is elszíneződött, ennyire gyors átalakulást viszont még nem tapasztaltak. Gádzsánán Khárát geológus úgy véli, a jelenség hátterében az áll, hogy a vízszint lecsökkent, ennek hatására nőtt a hőmérséklete és sótartalma, és így nagy számban jelenhettek meg benne az algák. Az élőlények aztán elszínezték a vizet.

Since the past four days or so, #Maharashtra‘s world-famous #LonarLake – the world’s third biggest formed by a meteorite hit – has mysteriously changed colour from its normal bluish-green to a baby-pink shade.

