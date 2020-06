Így hódíthatták meg a szárazföldet a nyálkáshalak

Az Új-Dél-Walesi Egyetem és a Minnesotai Egyetem csapata különböző nyálkáshalakat vizsgált – számol be az EurekAlert. Az állatok ezen csoportjának különlegessége, hogy egyes fajok akár hosszabb ideig is képesek a szárazföldön maradni. A kutatók arra jutottak, hogy az élőlények rugalmas táplálkozása és viselkedése tette lehetővé az egyedi képességet.

Amikor a halak felmenői megjelentek a szárazföldön, az elérhető táplálék komoly evolúciós átalakulást idézett elő, amely többek közt fogaik morfológiáját is érintette. A partokon is mozgó fajok elsősorban a köveken előforduló algákra és törmelékekre specializálódtak.

Terry Ord, a csapat vezetője szerint eredményeik azt mutatják, hogy a sokszínű étrend és az alkalmazkodóképesség segítheti az élőlényeket az új élőhelyek meghódításában. A természetes szelekció ugyanakkor hosszú távon csökkenti a rugalmasságot, ez pedig azt jelenti, hogy a specializálódott fajok idővel nem lesznek képesek a további átállásokra.

A nyálkáshalak egyébként annak megértésében is segítenek, hogy hogyan jelentek meg a szárazföldi állatok. Bár a kövületek is sokat elárulnak a folyamatról, a ma is megtalálható párhuzamok további részleteket fedhetnek fel. Egyes nyálkáshalfajok már életük nagy részét a vízen kívül, a sekélyesben töltik, de akadnak teljesen vagy félig vízi életmódot folytató állatok is. Változatosságuk miatt a halak ezen csoportja a szárazföld meghódításának különböző fázisait mutathatják be.

Ord és kollégái világszerte előforduló halakat tanulmányoztak, fogazatukat, étrendjüket, illetve viselkedésüket is megvizsgálták. Ezt követően evolúciós statisztikai modelleket alkalmaztak, tanulmányukban pedig bemutatták azokat a folyamatokat, amelyek elősegíthették a szárazföldi életmódot.