Életmentő beavatkozásra volt szüksége a gorillának

Djumbah állapota a két napos megfigyelés alatt sem javult, így a park állatorvosi csapata úgy döntött, hogy elaltatják, hogy kiderítsék mi lehet a baj.

A beavatkozást dr. Járos Ildikó, a Nyíregyházi Állatpark vezető állatorvosa irányított, jelen volt egy humán szájsebész is, Dr Fábián Gábor ill. egy radiológus Dr. Albert Zsuzsa.

Az állat altatását követően megkezdték a probléma keresését. A röntgenvizsgálatok nem mutattak elváltozást az ultrahang során viszont a szakemberek egy hatalmas méretű tályogot találtak a gorilla nyelvgyökénél. Mint kiderült ez már oly nagyra növekedett, hogy nem csak a táplálkozást, de a légzést is veszélyeztette.

Forrás: SÓSTÓ ZOO

Az orvosok eltávolították a tályog tartalmát, a baktériumtenyésztés után a gorilla pár napig egy antibiotikum kúra is kapott, amit nem is volt olyan könnyű szervezetébe juttatni. Djumbah ugyanis nagyon jó érzékkel válogatta ki a finomságok közül a neki nem tetsző antibiotikumokat, ezért a gondozók más-más nagyon erős ízű és szagú koktélokban oldották fel a gyógyszert, amit a gorilla már mit sem sejtve elfogyasztott.

Az operáció sikeres volt és az antibiotikum kúra is véget ért így a gorilla hím most már elégedetten falatozik kifutójában.