Levesteknősök tízezreit figyelték meg drónnal

Az aprócska Raine-sziget, a Nagy Korallzáton északi részén lévő védett terület, a levesteknősök egyik legfontosabb, s a világon a legnagyobb költőhelye, ám hosszú ideje küszködtek a kutatók azzal, hogy tisztességesen meg tudják számlálni, hány állat is jön ki szaporodni a sziget homokos partjára. Annak ellenére, hogy a szigetre teknősök tízezrei érkeznek, sokszor a szaporulat mégis túltzottan alacsony, amelynek összetett okai vannak. Számos teknős reked és pusztul el a sziget belsőbb, kis sziklákkal tagolt részén, vagy csak hanyatt fordítja a hullámverés és nem tud visszafordulni. Az emelkedő tengerszint magasabb hullámokkal is jár, s e hullámok nem egyszer elárasztják a partot, ahol a teknőstojások elpusztulnak, illetve a felnőtt teknősök beszorulnak a sziklák közé. Ez utóbbi megelőzésére védőkerítéseket helyeztek el a sziklás terep köré a Queensland-i Nemzeti Parki szolgálat szakemberei. A homokos part egy részét néhány éve újrastrukturálták, hogy ne pusztuljon el az erózió miatt a különösen fontos fészkelőhely. Webkamerákat szereltek fel, amelyek segítségével megfigyelhető a kontinensről is, hogy mi zajlik a nehezen megközelíthető szigeten. A tojásrakáskor hajókról, távcsövekkel szokták figyelni a partot, és így megbecsülni a kiérkező, fészket ásó állatok számát, kiderült azonban, hogy van ennél sokkal hatékonyabb módszer is.

Teknősök sokasága igyekszik a Raine-sziget partja felé. Drónról készült felvétel. Ha a déli órákban készítik a felvételeket, kevésbé csillan be a vízfelszín, és jobban lehet számlálni is az állatokat. Forrás: Great Barrier Reef Foundation / Queensland Government

A szaporodási időszak novembertől márciusig tart, ezen idő alatt egy-egy nőstény 12 naponként hat alkalommal is visszatér a szigetre és lerak egy-egy adag tojást, általában fészkenként 100 darabot. Átlagosan ezer kikelt teknősből csak egy éri meg a szaporodóképes kort. Sajnos az utóbbi években egyre kevesebb kisteknős kelt ki a szigeten, és a kutatók igen kíváncsiak voltak, mi lehet ennek az oka. A csökkenés jóval nagyobb mértékű volt, mint amit a kicsapó tenger miatt lehetségesnek tartanak, így új megfigyelésekre volt szükség, amelyek módszerét ki kellett dolgozni.

Frissen kikelt levesteknős-bébi Forrás: Wikipedia

A modern állatmegfigyelésben, állatszámlálásban egyre nagyobb szerepet kapnak a drónok, amellyel olyan helyre is el lehet jutni, ahova gyalog nem, illetve megfelelő magasságból az állat zavarása nélkül végezhetőek a megfigyelések. A teknősök esetében egy plusz trükkre is szükség volt, amellyel jobban láthatóvá váltak az állatok. Ezért a kutatók 5 éven át minden szezon legelején egy-egy éjszaka az összes akkor kijött teknősre egy fehér csíkot festettek. Ezt aztán a teknősök visszatérésekor meg lehetett figyelni, s így kiderült, hogy hány példány jön újra és újra a szigetre. A festék ugyan fokozatosan kopott, de a céloknak megfelelt. Az így megjelölt teknősöket a levegőből könnyen fel lehetett ismerni a drónok felvételein, illetve hasonlóan jó minőségű víz alatti videók is készültek róluk. A videók előnye, hogy tetszőleges sebességgel lehet őket lejátszani, így pontosan lehet számolni is a felvételeken lévő állatokat, míg egy élő megfigyelésnél erre nincs lehetőség.

A megfigyelésekről a PLOS One folyóiratban tették aztán közzé a tapasztalataikat. Fontos megjegyezni, hogy a Raine-sziget körüli vizek átlátszósága kiváló, 10, de nem ritkán 20 m mélységig is kristálytiszta, így nem biztos, hogy ez a módszer más, zavarosabb vizű helyeken is eredményes.

Az így készített felmérések alapján kiderült, hogy a teknősök száma 1,73-szor nagyobb, mint a korábbi manuális számlálások során találták!

Drónról készült felvétel a tengerben úszó teknősökről, jól látható némelyiken a fehér csík, amelyet rájuk festettek. Forrás: Queensland GOVERNMENT / Christian Miller

2019 decemberében a drónos felmérésben 64 000 teknőst sikerült megszámolni, jelentette be a Queensland-i Természetvédelmi és Tudományos Minisztérium.

„Ami korábban számos kutatóknak hosszú idejű munkáját igényelte, azt most egyetlen drónnal alig egy óra alatt elvégeztük” – nyilatkozta Richard Fitzpatrick, a kutatásban részt vevő Biopixel Oceans Alapítvány szakembere.

A sziget teknősfészkelésre alkalmas partjának helyreállításához számos ismert cég is adakozott már, így az üzleti szféra, a kormányzati és az őslakos közösség közös erőfeszítései révén folyamatosan javulhat a világ legnagyobb levesteknős költőhelyének állapota. A drónos megfigyeléseket rendszeressé téve kideríthető, hogy a szigeten elvégzett helyreállítási munkálatok mekkora javulást hoztak az állatok állományában.