Óriások küzdelme a rovarok világában

Aki június végi alkonyatokon külvárosi lakónegyedekben vagy falvakban sétál, kis szerencsével láthatja Magyarország egyik legnagyobb rovarát, az orrszarvúbogarat (Oryctes nasicornis), amint halkan berregve röpköd legfeljebb egy-két méteres magasságban. A felnőtt korában nem is táplálkozó bogárnak nemigen van mitől tartania: a néhány napot, ami adatott neki, szaporodással és peterakással tölti, közben nem háborgatja semmi.

Hím orrszarvúbogár Forrás: Káldi József

Ugyanazokon az utcákon nappal egy másik jókora rovarral is találkozhatunk. Magyarország – és egész Európa – legnagyobb hártyásszárnyúját, az óriás-tőrösdarazsat (Megascolia maculata) sokan lódarázsnak nézik, pedig nem csíkos, hanem foltos; ráadásul a lódarázzsal ellentétben nem képez több száz egyedből álló kolóniát, hanem magányosan él. A narancssárga fejű nősténynek van ugyan fullánkja, de védekezésre szinte sohasem használja; a békés óriást óvatosan akár kézbe is vehetnénk (de azért ezt senki ne próbálja ki). A fekete fejű, jóval karcsúbb hímeknek pedig nincs is fullánkjuk. Hím óriás-tőrösdarázs Forrás: NAGY SÁNDOR, izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

A tőrösdarazsak a méretükhöz képest elég fürgén röpködnek – mintha keresnének valamit. És valóban: a hímek a nőstények után kutatnak, a nőstények pedig korhadt tuskók, komposzthalmok mellett vagy csak úgy talajon a csápjukkal tapogatják az aljzatot.

Nőstény óriás-tőrözsdarázs Forrás: Németh Tamás

Vajon miért teszi ezt a darázs? Azért, mert a csápján lévő roppant érzékeny szaglószerveivel észrevette, hogy a mélyben egy pajor rejtőzik – ha szerencséje van, éppen az orrszarvúbogár akár tíz centiméteresre is megnövő lárvája. A darázs, ha szagot fogott, vaskos, tüskés lábaival gyorsan ásni kezd, és hamarosan eljut az üregbe, melyben a pajor tartózkodik. Akkor nekitámad a látszólag védtelen jószágnak, ugyanis annak testére akarja rakni a petéjét.

Orrszarvúbogár pajorja Forrás: : KISS TAMÁS, izeltlabuak.hu, licenc: CC BY 4.0

Bár a pajor puhának és esetlennek tűnik, nem könnyű elbánni vele. Erős rágóival fájdalmasan harap, illetve igyekszik elhajolni és kitérni a betolakodó elől. A vastag páncélú ellenséggel szemben azonban nincs esélye. A darázs pontosan kiszámított helyre – az egyik idegdúcba – bedöfött fullánkjával mérget juttat ki, amivel nem öli meg a pajort, de megbénítja. Ezután elhelyez rajta egy petét. Nagy pajorra megtermékenyített petét, melyből majd jókora nőstény darázs lesz; kisebb pajorra – például cserebogarak lárvájára – megtermékenyítetlen petét, melyből a kisebb hím fejlődik majd ki. Feladatát elvégezve a nőstény darázs kimászik a talajból, és új zsákmány után néz.

A darázslárva eleinte kívülről fogyasztja élő, ám mozdulatlan áldozatát – persze a létfontosságú szerveket nem bántja. Mikor azonban nagyobbra nő, befúrja magát a testbe, és mindenestül felfalja a pajort, amíg abból csak az üres bőr marad. Ekkor vöröses gubót sző, abban bebábozódik, és a következő nyár elején a kifejlett tőrösdarázs felássa magát a felszínre.

Amikor az óriás-tőrösdarazsat védetté nyilvánították, meglehetősen ritka volt még Magyarországon – bizonyára ez a magyarázata annak, hogy aránylag magas, 50 ezer forint az eszmei értéke. Az utóbbi évtizedben azonban látványosan gyakoribb lett, ahogy az történt számos más, dél-európai elterjedésű rovarfajjal. Ennek minden bizonnyal az enyhébb és rövidebb téli időszak, illetve általában a felmelegedéssel járó klímaváltozás az oka.