Parányi fogak borítják a cetcápa szemét

Tomit Taketeru, az Okinavai Csurasima Kutatóintézet munkatársa és kollégái új tanulmányukban azt írják, hogy a cetcápa szemeit parányi, módosult fogacskák borítják – számol be a Gizmodo. A kutatók úgy védik, hogy ezek az állatok szemeit védik.

A többi cápától eltérően a cetcápáknak nincs szemhéjuk, a szemek viszont szögletes fejük sarkánál találhatóak, így könnyen megsérülhetnek – éppen ezért a fajnál egyedi védekezési módszer fejlődött ki. Módosult fogakat más cápákon is találni, a fogaspikkelyek a védelem mellett a gyors úszást is segítik, és az állatok testét borítják be.

Mikroszkóp alatt így néznek ki a cetcápa szemét borító fogacskák Forrás: PLOS ONE

A szakértők élő és elpusztult egyedek szemeit vizsgálták, egy-egy szemgolyó felszínén 3 ezer tölgylevélszerű módosult fogat azonosítottak. A kutatók úgy vélik, hogy ezek a szem megóvását szolgálják, hasonló, szemet borító struktúrákat más cápáknál még nem fedeztek fel. A csapat emellett azt is kiderítette, hogy a cetcápák képesek teljesen visszahúzni szemüket a szemüregbe, ez további védelmet biztosíthat számukra.

Az akár 18 méter hosszúra is megnövő cetcápa a legnagyobb halfaj. Az állat veszélytelen az emberre, alapvetően csak planktont és néha halakat fogyaszt.