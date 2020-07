Így terjedt el egy új ének a kanadai madaraknál

Ken Otter, az Északi Brit Kolumbiai Egyetem munkatársa és kollégái egy friss tanulmányukban mutatják be az új dallam történetét – számol be a ScienceAlert. A szakértők szerint a hagyományos énektől kissé eltérő variáns idővel az egész régióban gyakorivá vált. Otter úgy véli, vizsgálatuk lehet az első, amely egy daltípus kulturális evolúciójának ilyen mértékű terjedését mutatja be.

Amikor Otter az 1990-es években Nyugat-Kanadában járt, felfigyelt a fehértorkú verébsármányok szokatlan énekére. A faj dalát jellemzően három hanggal zárja, a helyi populáció viszont csak két hangot használt. Ez a módosulás 2000 és 2019 között mintegy 3300 kilométert utazott, az új dallambefejezés pedig teljesen kiszorította a korábbi típust. A szakértők egyelőre nem értik, hogy miért vált ilyen népszerűvé az új ének, ahogy azt sem, hogy a két változat miért nem tudott egymás mellett fennmaradni. Bár a verebeknél nem ritka az új dallamvariánsok megjelenése, ezek jellemzően regionálisak maradnak. Nem kizárható, hogy a jelenség a vártnál jóval gyakoribb.

A kutatók amatőrök segítségével gyűjtöttek adatokat a faj énekéről, így az 1950-es évektől kezdődően tudták azt vizsgálni. 2004-ben az albertai példányok még a hagyományos változatot használták, tíz évvel később viszont már minden helyi hím éneke megváltozott. 2015-re az új variáns Ontario középső részére, 2019-ben pedig Quebec nyugati területeire is elért. A szakértők szerint korábban ilyen dalterjedést még nem dokumentáltak egyetlen madárfajnál sem.

A csapat egyébként a koronás verébsármányt is megvizsgálta, amely télen állítólag más énekdialektusokat is beépít dallamaiba. A szakértők 50 brit kolumbiai hímre tettek geolokátort, ezek azt mutatták, hogy egyes madarak új költőhelyeket is képesek elérni. A fiatal madarak valószínűleg akkor tanulnak el új énektípusokat, amikor más területről származó egyedekkel telelnek.

A szakértők nem zárják ki, hogy az új dallamok azért népszerűek, mert különlegesek, és jobban felhívják a nőstények figyelmét.