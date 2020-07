Sikeres évet zárnak a toronylakó baglyok

Zömével a templomtornyokat néztünk meg, amelyek a gyöngybaglyok legfontosabb költőhelyei idehaza, de kastélypadlás, csűr, pajta és istálló is szerepelt az épületek között. Pazar évet zárnak a baglyok idén, három új település is felkerült a térképre, a baglyos falvak számát gyarapítva! Boldogok voltunk, hiszen egy elhagyott bagolytanyára is sikerült visszacsábítani egy költőpárt. A legnagyobb fiókaszám eddig hét volt, de akár másodköltésre is sor kerülhet 2020-ban. Ilyenkor sort kerítünk a tornyokban található „rejtélyes gombócok” begyűjtésére is, amelyek nem másak, mint a bagolyköpetek, ezek szétboncolása után megtudhatjuk a madarak étrendjét.

Költőláda a harangnál Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Fiókák a költőládában Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A hetvenes években még szinte minden falunak megvolt a maga gyöngybagoly költőpárja. Azonban mióta sok templom zsalugáterét lezárták, nem tud bejutni a bagoly, így más háborítatlan helyet keresett magának. A faj sajnos napjainkra nagyon megfogyatkozott, így védelme érdekében az ornitológusok mesterséges költőládákat helyeznek ki a szabad zsalugáterű templomtornyokba, ezek a legháborítatlanabb költőhelyet jelentik számukra. Éjszakai életmódú madár, rejtekhelyét csak a sötétség beállta után hagyja el. Nesztelen szárnyalással repül ki a torony zsalugáterei között. Párzási időszakban az „akasztott ember hörgésére” emlékeztető hangot hallat a toronyból az éjszaka leple alatt. A maga nemében furcsa rikoltása miatt régen félelemmel és borzongással gondoltak a torony titokzatos lakójára. Nem beszélve arról, hogy reptében árnyként tűnik el az éjszakában. Manapság szerencsére kiveszőben vannak a gyöngybagoly körüli babonák, amely a népszerűsítő kiadványoknak is köszönhető.

A gyöngybagoly fehér mellű alfaja Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A madár elnevezése a tollazatán látható finom gyöngyözött tollakból ered. Arca, amelyet szakkifejezéssel fátyolnak hívnak szív alakú, selymes szürkésfehér színű. Népi nevei a lángbagoly, fátyolos bagó, visító bagoly, az elnevezés tájegységenként változik. A tápláléka túlnyomó részt kisemlősökből áll, amelyeket kitűnő hallása alapján lokalizál. A rétek felett repülve a leghalkabb cincogást is meghallja. Prédáját egészben nyeli le. Tartós hótakaró esetén a verebeket tizedeli. A gyöngybagoly fokozottan védett, hazánkban veszélyeztetett madárfaj, amelynek eszmei természetvédelmi értéke 100 000 forint.