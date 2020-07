A kihalás széléről sikerült megmenteni a rákosi viperát

A jelenlegi hazai populáció Magyarország csupán két területén, a Kiskunságban és a Hanságban él. 1992-re olyan kevés egyedről tudtak a természetvédelmi szakemberek, hogy a fajt kipusztultnak tekintették.

Ez a maximum 60 centiméterre megnövő, félénk hüllő rejtőzködő életet él. Kedvelt élőhelyei a zsombékos szerkezetű, változatos, akár időszakosan vízborította gyepes területek. Az ilyen típusú élőhelyek mérete azonban a 20. század elejétől fokozatosan zsugorodott, mivel ekkor kezdődött az Alföldön a mocsaras területek lecsapolása, erdők telepítése és a gyepterületek felszántása. A megmaradt legelőkön a kézi kaszálást felváltotta a gépi betakarítás, mely megszüntette az élőhelyek strukturális változatosságát, a biztonságos takarást nyújtó fűcsomókat és zsombékokat. A géppel történő kaszálás a felszínen tartózkodó állatok nagy részét elpusztítja, továbbá nagy veszély, hogy az így kezelt területeken a könnyű táplálék reményében megjelennek a ragadozók, akiknek a búvóhely nélkül maradt rákosi vipera is könnyű zsákmányt jelent.

A magasfüvű árvalányhajas gyep ideális élőhely a rákosi vipera számára. Forrás: Halpern Bálint

A veszélyeket felismerve 1993-ban Péchy Tamás vezetésével indult el a fajmegőrzési program a Kiskunságban. Egyetemisták, diákok segítettek a terület felmérésben, felkutatták a meglévő rákosivipera-állományokat és -élőhelyeket.

Pár év múlva a lelkes csapat elnyerte az Európai Unió LIFE Nature alapjának támogatását, melynek összegéből és a hozzá kapcsolódó állami támogatásból elindulhatott a Rákosivipera-védelmi Központ építése Kunpeszér és Kunadacs határán. Az elkészült épületegyüttesben 2004-ben tíz, különböző élőhelyekről befogott egyeddel megkezdődött a faj zárttéri tenyésztése. Ezzel párhuzamosan a Kiskunsági Nemzeti Park és a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakemberei a program által kidolgozott kezelési irányelveknek megfelelően hozzáláttak az élőhelyek helyreállításához.

A Rákosivipera-védelmi Központ, előtérben a szabadtéri terráriumokkal. Forrás: Halpern Bálint

A rákosi vipera tenyésztési program indulása óta 3250 kígyó látta meg a napvilágot a Viperaközpontban, 2010 óta pedig már több mint 500 példányt sikerült szabadon engedni a Fertő-Hanság és a Kiskunsági Nemzeti Park védett és fokozottan védett gyepterületeire.

A központban született viperák szabadföldi terráriumokban nevelkednek, ahol a telet mesterséges, föld alatti üregekben töltik. A rendszeres táplálékforrást a Fővárosi Állat- és Növénykertben létrehozott exkluzív tücsöktenyészet biztosítja számukra, valamint az Állatkert állatorvosai gondoskodnak a hüllők egészségéről is.

Tavasszal az egyéves viperákat ötös csoportokban, ivaronként különválasztva helyezik el a szabadtéri terráriumokban. Három-négy éves korukban, amikor ivaréretté válnak, megtörténik az egyes egyedek szaporításra való kiválasztása. A megfelelő méretű, tömegű, egészségi állapotú, tenyésztésre alkalmasnak ítélt viperákat párba állítják, illetve szabadon engedik a természetbe – genetikus kutatók és természetvédelmi szakemberek együttes döntése alapján.

Rákosi vipera szabadon bocsátása egy biztonságos rejtekhelyet jelentő mesterséges üreg közelében. Forrás: Dankovics Róbert

A szakemberek a szabadon engedés után néhány állat életét továbbra is figyelemmel kísérik. Ehhez a kiválasztott viperák az Állatkert állatorvosai által végzett altatásos műtét során apró jeladót kapnak. Az így követett állatok túléléséről, területhasználatáról szerzett információk kulcsfontosságúak a szakemberek további munkájához.

A rákosi vipera fennmaradásához elsősorban megfelelő élőhelyekre van szükség, ahol a szarvasmarhákal és juhokkal történő szakaszos legeltetés, a szükséges kaszálás megfelelő időzítése, az idegenhonos inváziós növényfajok irtása mind a rákosi vipera és a vele egy élőhelyen előforduló védett és fokozottan védett állat- és növényfajok érdekét szolgálják. Mivel ezeken a területeken csak a gazdálkodókkal együttműködve lehet sikereket elérni, az itt végzett munkákat a Duna-Ipoly, a Fertő-Hanság és a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságoknál dolgozó természetvédelmi szakemberek felügyelik.

Rákosi vipera hímek jellegzetes harca a nőstényért. Forrás: Halpern Bálint

A nemzeti parkokkal együttműködve, a faj megőrzésének érdekében végzett magas színvonalú munkát az Európai Bizottság is elismerte azzal, hogy a rákosi vipera védelmi projektet két alkalommal is (2009-ben és 2015-ben) Európa legsikeresebb természetvédelmi programjai közé választotta és Best of the Best, azaz Legjobb a legjobbak között díjjal jutalmazta.

A rákosi vipera védelmének célja a faj hosszútávú megőrzése és fennmaradása, valamint az élőhelyek megóvása mellett az ismeretterjesztés, a nagyközönség figyelmének felhívása a biológiai sokféleség fontosságára és ezen belül e faj természetben betöltött szerepére.

2019-ben, a rákosi vipera védelmének történetében harmadszor sikerült az Európai Unió támogatását elnyerni és segítségével folytatni az immár 25 éve tartó szakmai alapokon nyugvó fajmegőrzési munkát. A rákosi vipera mérge gyenge, de a kis testű táplálékállatokat meg tudja bénítani. E félénk kígyó, emberre nagyon ritkán támad, marása általában helyi tüneteket okoz, ám ekkor is érdemes orvoshoz fordulni. Forrás: Halpern Bálint Európa és hazánk egyik legveszélyeztetettebb gerinces állata a 19. századig Ausztria keleti részétől Kolozsvár környékéig húzódó területen élt. Legnagyobb állományai, az akkor még érintetlen láprétek dombjain, a Bécsi-medencétől a Hanságig és a Duna-Tisza közén, háborítatlanul éltek. 1892-ben Herman Ottó talált rá az első példányokra Rákosmezőn, innen kapta elnevezését is a rákosi vipera. Már a faj leírásakor említésre került, hogy a rákosi vipera nem tud alkalmazkodni az ember környezetátalakító tájhasználatához, mégis csak 1974-ben nyilvánították védetté, majd 1988-ban fokozott védelmet kapott, és végül 1992-ben természetvédelmi értékét a legmagasabb, egymillió forintos kategóriába emelték. A Természetvédelmi Világszövetség Vörös Listáján veszélyeztetettként szerepel, az Európai Unió pedig a közösségi jelentőségű fajok közé sorolja.

