Ritka kengurufaj érkezett a budapesti állatkertbe

A fehértorkú kenguru néven is ismert Parma-kenguru (Macropus parma) a kisebb termetű kengurufajok közé tartozik, a kifejlett állatok súlya körülbelül 3 és 6 kg között szokott lenni. Általában magányosan élnek, de időnként kisebb, 3-4 állatból álló csapatokban is látni őket. Az állatok a sűrű aljnövényzetű élőhelyeket kedvelik.

Fehértorkú kenguru, más néven Parma-kenguru a Fővárosi Állat- és Növénykertben 2020. július 4-én. Forrás: MTI/Kovács Attila

A Parma-kengurukról 1845-óta tudunk, de az Ausztráliába betelepített rókák és más veszélyeztető tényezők miatt a faj annyira megritkult, hogy az 1890-es évekre a természettudósok már kihaltnak hitték ezeket az állatokat. Több mint hetven év elteltével, 1965-ben aztán felfedezték a Parma-kenguruk egy populációját az Új-Zélandhoz tartozó Kawau-szigeten, ahová még az 1870-es években telepítették be őket, éppen attól tartva, hogy az ausztrál kontinensen kipusztultak.

1967-ben pedig kiderült, hogy Ausztráliában, Új-Dél-Wales egyes területein is fennmaradtak kisebb állományai.

Ausztráliában és a környező szigeteken mintegy hetven különböző kengurufaj él, és bár testalkatuk hasonló, a kenguruk körében számos alkalmazkodási irány alakult ki a törzsfejlődés során. Vannak nagy testű, nyílt vidékeken lakó fajok, amelyeknél az 50-80 kilogrammos testtömeg is előfordul és vannak olyan kis termetű fajok, amelyeknél a felnőtt állatok súlya az egy kilót sem éri el. Akadnak a fán lakó életmódhoz alkalmazkodott csoportjaik, és vannak a sziklás terephez kötődő fajaik is.

A Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahol az 1866-os megnyitás óta foglalkoznak kengurukkal, az elmúlt bő másfél évszázadban tizennégy különböző kengurufajt láthatott a közönség. Jelenleg négy fajt mutatnak be, a most érkezett Parma-kengurukon kívül vörösnyakú vagy más néven Bennett-kengurukat (Macropus rufogriseus), az apró termetű ecsetfarkú patkánykengurukat (Bettongia penicillata), valamint a kormos kenguru néven is emlegetett nyugati szürke óriáskengurukat (Macropus fuliginosus).