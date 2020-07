Ennek a kétéltűnek mérgező a harapása

Edmund Brodie Jr., a Utahi Egyetem munkatársa és a São Pauló-i Butantan Intézet csapata kétéltű szájában található méregmirigyeket dokumentált – számol be a Sci Tech Daily. Brodie szerint sokan veszélytelennek gondolják a békákat is magába foglaló csoportot, noha több faj is toxint termel a bőrében. Ez az első alkalom, amikor olyan kétéltűt azonosítottak, amely harapással juttatja be a mérget ellenfelébe.

A csapat a féreggőteféléket (Caeciliidae) tanulmányozta, ezek a kígyószerű állatok bizonyos szempontból a békákra és a gőtékre is hasonlítanak. Az élőlények Afrika, Ázsia és Amerika trópusi területein fordulnak elő, bizonyos fajok a vizekben, míg mások, így a most vizsgált Siphonops annulatus faj is, melyet Brehm gyűrűs gilisztabékának nevez magyarul, saját készítésű üregben élnek.

2018-ban már kimutatták, hogy az állat mindkét végén vegyületeket választ ki bőréből. A fejnél termelődő nyálkaszerű anyag lehetővé teszi a gyors menekülést, illetve a ragadozók elkerülését, míg a faroknál lévő toxin a kémiai védekezést szolgálja. A szakértők ugyanakkor eddig nem tudták, hogy az állatok alsó és felső állkapcsában apró, folyadékkal teli mirigyek vannak, melyeknek kivezető csöve fogaik tövénél található.

Az elemzés felfedte, hogy a mirigyek különböző szövetből alakulnak ki, mint a bőrben fellelhető mirigyek. A szakértők szerint hasonlóan fejlődnek ki, mint a hüllők méregmirigyei. A gyűrűs gilisztagőte mérgének összetételét egyelőre nem mérték fel, de feltételezik, hogy az állat vadászatra használja azt.