Viszonylag nagy eséllyel találkozhatunk többfarkú gyíkkal

Egy friss tanulmány alapján a véltnél sokkal több gyík él több farokkal – számol be a Live Science. Bár szemtanúk korábban is beszámoltak sokfarkú egyedekről, többnyire izolált esetekről volt szó, így eddig nem sikerült felmérni, hogy mennyire is gyakori a jelenség.

James Barr, a Perth-i Curtin Egyetem munkatársa és csapata feljegyzések alapján vizsgálta a kérdést. A szakértők 400 évnyi adatot elemezve 175 faj példányait tudták tanulmányozni, így hozva létre a sokfarkú gyíkok első globális adatbázisát.

Számos gyík képes megszabadulni farkától, amikor fenyegetést érez: a levált testrész eltereli a ragadozók figyelmét, amíg az élőlények elmenekülnek. A leválást követően gyorsan megindul a farok regenerálódása, bizonyos esetekben azonban a mechanizmus során több farok alakul ki. Pelegrinék szerint ennek hatására azonos hosszúságú részekből felépülő ikerfarok, vagy még furcsább külsejű, eltérő méretű farkakból álló struktúra jöhet létre. Utóbbira egy extrém eset az argentin teju, 2015-ben egy olyan példányt dokumentáltak a szakértők, amelynek egy sérülés után hat farka is kinőtt.

A csapat arra jutott, hogy a többfarkúság nem is olyan ritka a gyíkok körében: világszerte az állatok mintegy 3 százalékának lehet egynél több farka. Barr szerint kérdéses, hogy a több farok milyen hatásokkal jár, hiszen feltételezhetően jelentősen megnöveli az élőlények tömegét, de akár a párválasztást is befolyásolhatja.