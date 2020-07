A gém esete a vakonddal

A fotográfustól megtudtuk, hogy épp fotózni készült a bogyiszlói Holt-Dunán, de mielőtt a ladikba beszállt volna volna furcsa dologra lett figyelmes: „Egy szürke gém fogott egy vakondot feltehetőleg a közeli szántóföldön, ahol épp arattak. A vakond még élt. A gém ösztönei azt súgták, ne egye meg. A szántóról áthozta a vízbe és csőrében tartva a kis állatot párszor lenyomta a víz alá és kicsit lent is tartotta majd megette.”

Forrás: Makovics Kornél

Madarászok körében ismert a jelenség, hisz a vízi madarak szereznek táplálékot a vizes élőhelyeken kívül is. A fenti esetben is ez történt. Mivel azonban a vakond szőre bársonyos, tömött, nehéz lenne lenyelni a madárnak ezért szükséges a vízben való megmártása, és a zsákmány elpusztítása, de azt is megfigyelték, hogy a prédával játszik a madár.