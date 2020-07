Háborítatlan erdők fészkelő madara

Kedveli fészke közelében az erdei tavakat, nagyobb időszakos vízállásokat, vagy a halastavakat, ahová táplálkozni jár. A jó berepülést jelentő nagy famatuzsálemek, böhöncök a kedvelt fészeképítő helyei, ahol a vastag oldalágakra vízszintesen építi a robusztus fészkét. Ragaszkodik a régi megszokott fészkelő helyekhez, azokat évtizedeken át használja, ha vihar szakítja le azt, általában ennek közelében épít új fészket, egy erre, alkalmas fára. Idén is megtörtént környékünk erdeiben a fekete gólya fészkek ellenőrzése, amelynek fontos alapszabálya, hogy nagyobb távolságból nézünk rá a fészkekre, a zavarás elkerülése miatt.

Fekete gólya fióka Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Egy idős fekete gólya Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Sajnos idén rossz évük van a fekete gólyáknak, mikor fiókáikat nevelték volna, nagy szárazság volt, több fészeknél nem volt költés. Egy fészek alatt pedig elpusztult, már kirepülés előtt álló gólyafiókát találtuk. Egy erdőrészben, ahol még kora tavasszal egy fióka volt, nem leltük meg később a fiatal madarat, minden bizonnyal ő is a szárazság áldozata lett, a szülők nem tudták táplálni őt. Egy gólyapár is szorgosan tatarozott egy fészket a tavasszal, azaz friss ágakat hordtak rá, de ebben sem nevelkedtek fiókák az idén.

A fekete gólyák korábban érkeznek meg fehér társaiknál, jelenlétüket sokszor a fészkük alatt árulkodó fehér meszelések (ürülék nyomok) árulják el. Jó években akár négy-öt fiókát is sikeresen repítenek.

A fekete gólya fokozottan védett madár a természetvédelmi érteke 500 000 Ft.