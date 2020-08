A paraziták is részei az ökoszisztémának

Chelsea Wood, a Washingtoni Egyetem munkatársa és kollégái friss tanulmányukban azt írják, a paraziták megóvása is rendkívül fontos feladat – számol be az EurekAlert. Kevesen tudják, de csupán az ismert élősködők 4 százaléka képes embereket is megfertőzni, a paraziták ráadásul az ökoszisztéma megfelelő működéséhez is nagyban hozzájárulnak.

Wood szerint az élősködőkre elképesztő biológiai sokszínűség jellemző, a társadalom azonban nem ismeri fel ezen biodiverzitás jelentőségét. A kutatók új tanulmányukkal arra akarják felhívni a figyelmet, hogy egyre nagyobb veszélyben vannak az élősködők, illetve funkcióik. A csapat 12 olyan pontot vázolt, melyeket az elkövetkező évtizedben megvalósítva nagyban segíthetjük az élősködőket. Az egyik legfontosabb cél az, hogy a parazitafajok legalább felét tudományosan leírják a következő tíz évben, az élőlények pontos megismerése ugyanis a természetvédelem egyik legalapvetőbb lépése.

A tanulmányban a szerzők kiemelik, hogy az embereket és háziasított állatokat támadó élősködőket kontrollálni kell, ezen fajokra nem vonatkoznak védelmi terveik. A természetben ugyanakkor a paraziták elengedhetetlenek, többek közt a túlszaporulatot is megakadályozhatják.

Az élősködők teljes életciklusuk során gyakran több típusú állatot is megfertőznek. Bizonyos paraziták például eleinte halakat vagy kétéltűeket támadnak, majd később madarak testébe költöznek. Wood és kollégái 16 kaliforniai tóban elemezte a jelenséget, a vizek felében úgy módosították a környezetet, hogy odavonzzák a madarakat. Néhány év után a szakértők felmérték a tavakban élő parazitákat, és megállapították, hogy bizonyos fajoknak kedvezett, míg másokat akadályozott a madarak jelenléte. Úgy tűnik, a környezeti átalakulásra az egyes élősködők eltérő módon reagálnak. Ez azt jelentheti, hogy a jövőben bizonyos paraziták, illetve a hozzájuk köthető betegségek gyakoribbá, míg mások ritkábbá válnak majd.