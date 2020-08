Kiderült, milyen illat áll a sáskajárások hátterében

A sáskajárások Afrikában és Ázsiában is súlyos károkat okoznak a mezőgazdaságnak. Egy friss tanulmányban a szakértők azonosítani tudták azt a feromont, amely a keleti vándorsáskák csoportosulásaiért lehet felelős – számol be a Business Insider. Az ember számára illatos 4-vinil-aniszolra (4VA) igen érzékenyek lehetnek a rovarok, ez hozzájárulhat tömeges megjelenésükhöz.

A 4VA jelentőségét kifejezetten a faj esetében mérték fel, de a kutatók bíznak benne, hogy eredményeik nagyban hozzájárulhatnak a kártevők elleni harchoz. A feromon használatával például olyan régiókba csalogathatják a sáskákat, ahol kevésbé veszélyesek, és ahol könnyedén kiirthatják őket.

A keleti vándorsáska a világ legelterjedtebb sáskája. Egyes példányok magányosan élnek, de nem ritkán tömegesen gyűlnek össze, a magányos létről életciklusuk bármely pontján áttérhetnek a társas életre. A kutatók korábban is sejtették, hogy ennek hátterében egy feromon állhat.

A friss eredmények alapján a 4VA nemtől és kortól függetlenül vonzza az élőlényeket. Guo Csiaocsiao, a Kínai Tudományos Egyetem munkatársa és csapata azt is kimutatta, hogy minél több egyed verődik össze egy csoportba, annál magasabb a feromon szintje környezetükben. Az is kiderült, hogy a 4VA termelése akkor indul be a rovaroknál, ha négy-öt példány verődik össze.

A sáskák ellen a leghatékonyabb módszer egyelőre a rovarirtók használata, ezek azonban a környezetre és akár az emberi egészségre is veszélyt jelenthetnek. A friss eredményeknek köszönhetően új, csapda alapú technikákat fejleszthetnek ki, melyek jóval biztonságosabbak. Egy másik potenciális módszer alapja az lehetne, ha sikerülne meggátolni az élőlényeket a feromon észlelésében.