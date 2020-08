Medvék segítik a lazac-élőhelyek védelmét

Egyes alaszkai folyóvizekről eddig nem tudták a kutatók, hogy a lazac itt is szaporodik, a medvék viszont jól ismerték e helyeket. A Gates of the Arctic (A sarkvidék kapuja) nevű nemzeti park egyik biológusa, Mathew Sorum, egyike azon szakembereknek, akik a grizzlyk északi előfordulását követik. Ő és kutatótársai olyan helyszíneken bukkantak ketalazacot (Oncorhynchus keta) faló medvékre, amelyek nem szerepeltek a lazac ívó helyeinek adatbázisában, számolt be az fairbanksi Alaszkai Egyetem.

2008-tól kezdődően számos, az észak-alaszkai Brooks Range hegyei felett átrepülő pilóta számolt be arról Sorumnak és kollégáinak, hogy a repülőkből grizzlyket láttak egyes kis folyók mentén gyülekezni augusztusban és szeptemberben. Sorum furcsállotta ezeket a beszámolókat, mert soha korábban egy kutató se említette, hogy lazacfogyasztó medvék lennének a Brooks Range központi területén. 2014-ben aztán a nemzeti parki biológusok átfogó medvevizsgálati akcióba kezdtek, számos medvét elcsíptek és GPS jeladós nyakörvvel látták el őket. A GPS aztán igazolta, hogy ezek a medvék a nagyobb folyók kisebb mellékfolyóihoz mentek, amelyekről nem volt ismert, hogy él benne lazac.

Két grizzly a Kobuk folyó partján Forrás: National Park Service

A kutatók ezután a terepen személyesen is meggyőződtek róla, hogy valóan halásznak ott a grizzlyk. Végigsétáltak a folyócskák partjain, vagy épp gumicsónakokon közelítették meg a helyszíneket, láttak táplálkozó medvét, láttak lazactetemek maradványait, illetve medveürüléket halcsontokkal és kopoltyúkkal.

Kérdés volt, hogy eddig miért nem vette észre senki, hogy a lazacok feljárnak ezekre a folyókra?

„A Kobuk és a Koyukuk folyók felső folyása igen távoli és rendkívül nehezen megközelíthető helyszín, az egyik patak, amelyet felmértünk, majdnem 500 kilométer repülőútra van Fairbansktől, így ezeken a területeken könnyen észrevétlenek maradhattak a tömegesen érkező lazacok hosszú időn át” – magyarázta Sorum. „Azonban az is lehet, hogy a klímaváltozás miatt egyre északabbra kerül a ketalazac ívó helye, s ezért most egy egészen új jelenséget sikerült megtalálnunk.

A grizzly ennyire északon élő egyedei távolról sem élveznek olyan táplálékbőséget, mint a délen élő fajtársaik, épp ezért igen fontos számukra a most felfedezett kis folyócskák lazacállománya. Ez a felfedezés különösen azért fontos, mert egy tervezett útépítés vonalába eső területről van szó. „Számos olyan pontot találtunk, amelyen áthaladna a tervezett út, ám a grizzlyk nagy számban használják lazacvadászatra” – tette hozzá Sorum. Ez azt is jelenti, hogy át kell alakítani a terveket, és azokon a helyeken, ahol az út és e folyók találkoznak, hidakat kell építeni, a korábban tervezett föld alatti vízátvezetők helyett, hogy a lazacok továbbra is fel tudjanak úszni e vízfolyásokon.

„Rengeteg dolgot nem tudunk még a sarkvidékről, én magam is minden alkalommal tanulok valamit, ha kimegyek a terepre” – mondta Sorum.