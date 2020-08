Ez a parazita halnyelvnek álcázza magát

A nyelvevő rákokat jól ismeri a tudomány, ennek ellenére még mindig ámulatba ejtik a kutatókat. Az ízeltlábúak addig szívják a vért a halak nyelvéből, amíg az teljesen el nem sorvad – írja a Live Science. Ezt követően a parazita elfoglalja az egykori nyelv helyét.

Kory Evans, a Houstoni Rice Egyetem biológusa épp halak csontvázairól készült 3 dimenziós röntgenképeket digitalizált, amikor az egyik egyed nyelvének helyén megpillantotta a parazitát. A kutató Twitter-oldalán osztotta meg a különös képeket.

Mondays aren’t usually this eventful. I found a tongue-eating isopod (purple) in one of our wrasse scans this morning while digitizing it. These parasites attach themselves to the tongues of fishes and effectively become the new tongue…horrifying #backdatwrasseup pic.twitter.com/axlraUrh8W

— Kory Evans PhD (@Sternarchella) August 10, 2020