Ezek lettek 2020-ban az év madárfotói

A BPOTY-t az Egyesült Királyságban működő Birds on the Brink természetvédelmi jótékonysági szervezet hozta létre, a verseny bevételei a csoport munkáját segítik. A szervezet olyan természetvédelmi projekteket támogat, melyek a madarak megóvását szolgálják. A BPOTY-t idén ötödik alkalommal rendezték meg, a pályázatra minden évben nagyjából 15 ezer kép érkezik.

Az első helyen a kuvaiti Madzsed AlZa’abi végzett, aki a norvégiai Vardønál örökített meg egy kárókatonát. A fotós az 5 ezer fontos fődíj és az Év madárfotósa díja mellett a legjobb portrénak járó elismerést is megkapta. A zsűri szerint a verseny első helyezettjének nem elég technikailag bizonyítania, a megfelelő kép elkészítéséhez jó szem és képzelőerő is szükséges. AlZa’abi örömét fejezte ki, amiért képe nemcsak a fotósok számára jelenthet majd inspirációt, hanem a madarak védelméhez is hozzájárulhat.

A Gulosus aristotelis kormoránfaj Norvégia híres madárszigetén. Forrás: Majed AlZa’abi/Bird Photographer of the Year 2020-ban az év madárfotósa: Majed AlZa’abi Forrás: Bird Photographer of the Year

A legjobb portfólió az ausztrál Georgina Steytleré lett. Ebben a kategóriában a fotósoknak hat kép révén kell megmutatniuk tehetségüket. Steyler egy búbos vöcsökről készített különleges sorozatot.

A búbos vöcsök éppen védi territóriumát egy fajtársától. Forrás: Georgina Steytler/Bird Photographer of the Year

A Wildlife Worldwide által szponzorált Inspirational Encounters Award (Ihletett találkozások) győztese a kanadai Gail Bisson lett. Ő egy Solander-viharmadárról készített fotót az ausztráliai Lord Howe-szigetcsoporton. Ebben a kategóriában a képekhez rövid történetet is várnak a fotográfustól.

A viharmadárról a felvétel az ausztráliai Lord Howe-szigetcsoporton készült Forrás: Gail Bisson/Bird Photographer of the Year

Az Év ifjú természetfotósa díjat az Egyesült Királyságban élő Adam Lake kapta, aki telefonja kamerájával fotózott le egy bütykös hattyút. A kategória mindig érdekes, hiszen a felnőtt fotósok munkáját már nagyban befolyásolják a profik által lefektetett szabályok, míg a fiatalokra inkább jellemző a kísérletezés.