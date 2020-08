Úgy tűnik, a magyar kutatóknak igazuk van a zebracsíkokkal kapcsolatban

Tim Caro, a Bristoli Egyetem munkatársa kollégáival átfogó vizsgálat alá vette a zebracsíkokat, és több népszerű elméletet is cáfolt, melyekkel a minták okát magyarázzák – számol be a Phys.org. Az idők során számos magyarázat született a csíkokra, egyes elképzelések szerint a ragadozók megtévesztését vagy a test hűtését szolgálhatják.

Caro úgy véli, egyre több a tudományos adat, amely azt sugallja: a mintázat a parazita legyek dolgát nehezíti meg – ezt egyébként az ELTE szakértői több alkalommal is igazolták. A kutató és csapata új vizsgálata során további bizonyítékokat talált erre a hipotézisre, és a működésébe is bepillantást nyújtott.

Caróék egy korábbi kísérlettel felfedték, hogy a böglyök ugyanakkora eséllyel közelítik meg a csíkos és a sima pokróccal lefedett lovakat, a csíkos pokróc viszont megnehezítette a rovarok számára a lassítást és leszállást. Amikor a bögöly megközelíti a célját, az alapján lassítja röptét, ahogy a látómezőjét egyre jobban kitölti a cél, azonban úgy tűnik, a csíkok megzavarják a böglyök látását, s így vagy nekirepülnek a lovaknak, vagy eltávolodnak tőlük.

Az új tanulmányban a szerzők azt is körbejárják, hogy állhat-e a jelenség hátterében az embereknél borbélyoszlop-illúziónak nevezett optikai csalódás. Ennek lényege, hogy a mozgó csíkok – amelyek az angolszász borbélyüzleteknél gyakran előforduló oszlopokon is láthatóak – azt a hatást keltik, mintha nem a tengelyük körül forognának, hanem felfele haladnának.

Az illúzió a böglyöknek is nehézséget okozhat, ugyanakkor a kockás pokrócokkal végzett kísérletben is megzavarodtak a rovarok. Ez alapján a szakértők arra gyanakodnak, hogy nemcsak a csíkok, hanem egyéb minták is hatékonyak lehetnek.