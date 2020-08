Újabb területen bukkant fel a vegetáriánus pirájaként ismert faj

A pacunak is nevezett Piaractus brachypomus, eredetileg az Amazonas-medence folyóiban élő faj.

Egy tennessee-i horgász arra gyanakodott, hogy különleges halat fogott ki, az állatot ezért a hatóságoknak is bemutatta – számol be a Phys.org. A szakértők utóbb arra jutottak, hogy a hal egy Dél-Amerikában őshonos pacu, amely a pirájákkal áll közeli rokonságban – a pacu megnevezés egyébként több rokonfajt is jelöl. Fontos különbség ugyanakkor, hogy a pacu növényevő – ennek ellenére fenyegetést jelenthet az ökoszisztémákra.

A Tennessee-i Természeti Erőforrások Ügynöksége szerint nem kell megijedni a hal hatalmas fogaitól, hiszen az élőlény csak növényeket fogyaszt. A szervezet közleményében kiemelte: az állatra sokszor hivatkoznak vegetáriánus pirájaként. A pacu fogai első ránézésre sokban hasonlítanak az ember fogazatára. Az állatok olyan zápfogakkal rendelkeznek, melyek a magok feltörését és a növények őrlését segítik. A pacu az emberre nem jelent fenyegetést, de invazívnak számít, és tömeges megjelenésével kiszoríthatja a helyi fajokat.

Randall Adams horgász a közelmúltban egy, a Mississippi közelében fekvő tóban fogott ki egy példányt. Az állatról a Tennessee-i Természeti Erőforrások Ügynöksége a Facebookon osztott meg felvételeket. A pacuk akár 1 méter hosszúra és 40 kilogrammosra is megnőhetnek, ízletes húsuk miatt pedig igen népszerűek Dél-Amerikában.

Hogyan kerülhet egy pacu új környezetbe? A halat gyakran tartják akváriumban, ugyanakkor igen gyorsan nő, és akár 15-25 évig is élhet. Elképzelhető, hogy egykori tulaja már nem tudta gondozni az élőlényt, így szabadon engedte. Mindez törvénybe ütköző, hiszen az idegen állatok veszélyt jelentenek az őshonos ökoszisztémára. A szakértők szerint a pacu a közelmúltban kerülhetett a tóba, ugyanis a hal nem képes áttelelni a térségben.