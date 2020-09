2020 díjazott természetfilmjei

A filmfesztivál fődíját a Mesék a mókus világból (Going Nuts – Tales from the Squirrel World) című természetfilm, a német Yann Sochaczewski alkotása nyerte – közölték a szervezők az MTI-vel szombaton.

A rövid természetfilmek kategóriájában az Egyesült Királyságból Luca Antonio Marino Csuklyás kultúra (Capuchin Culture) című filmje nyert.

A rövid dokumentumfilmek versenyében az Egyesült Királyságból Tom Mustil #Természetmost (#Naturenow) című munkája nyert.

A dokumentumfilm etűdfilmek közül a magyar Radisics Milán A szennyezés művészete című művét választották a legjobbnak.

Az útifilmek és expedíciós filmek közt Nathan Dappen Az Átjáró (The Passage) című alkotása nyert.

Az animációk közül az Egyesült Királyságból Steve Cutts A Fordulópont (The Turning Point) című filmjét választották a legjobbnak.

A Kárpát-medencei Filmszemle részeként a természetfilmek közül Mosonyi Szabolcs Vad erdők, vad bércek – A fantom nyomában, a rövid természetfilmek közül Gauder Áron Kőbaltás ember 3. – Mamutvadászat Tatán, a dokumentumfilmek közül Lerner János Vadonvilág – Gróf Széchenyi Zsigmond nyomában, a vidéki életet, hagyományokat bemutató alkotások közül Romániából Szabó Attila Sebes pisztrángok, sekély vizek című filmje lett a legjobb.

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Kárpát-medencei alkotói díját ifj. Kollányi Ágoston kapta a Kalandjaim a parányok világában című filmért.

A Magyar Művészeti Akadémia által a legjobb fiatal alkotónak járó különdíjat Fehér Zoltán a Vad víz: Aqua Hungarica című filmért vehette át.

Az M5 csatorna különdíját Szendőfi Balázsnak ítélték A szőke tó – A Tisza-tó hat évszaka című filmért.

A Szent István Egyetem különdíját Éry Márk és Rideg Richárd OzoneUniverzum című munkája kapta.

Gödöllő Város Különdíjában Szentes Richard Ocean’s Seven: Az északi pokol című filmje részesült.

A Takarékbank Széchenyi Zsigmond-emlékdíját Tóth Zsolt Marcell kapta az Akcióban a természet őrzői című filmért.

Az Európa Kék Szalagja, a Fesztivál Kárpát-medencei Filmszemle zsűrijének fődíját Mohi Sándor, az Ott legbelül dal van. című munkája kapta.

A Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány szakmai fődíját megosztva Radisics Milánnak (A szennyezés művészete) és Tóth Zsolt Marcellnek (Akcióban a természet őrzői) ítélték oda.

A Rockenbauer-emlékdíjat Molnár Attila Dávid vehette át.

A díjazott alkotásokat IDE kattintantva találják.