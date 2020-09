Baktériumok állhatnak a mágneses érzékelés hátterében

A Közép-Floridai Egyetem csapata a különleges képesség okát igyekezett feltárni – számol be a Phys.org. Bár a mágneses érzékelést már nagyjából 50 éve felfedezték, még ma is komoly a vita arról, hogy mi is állhat a hátterében. Robert Fitak, a csapat tagja szerint a képesség megértése az érzékelési biológia egyik utolsó nagy kihívása.

A szakértők friss tanulmányukban azt írják, hogy a mágneses érzékelés az állatok és a magnetotaktikus baktériumok közötti szimbiózis miatt alakulhatott ki. Utóbbiak olyan mikroorganizmusok, melyek érzékenyek a bolygó mágneses terére.

Fitakék az utóbbi évek bizonyítékai mellett saját adataikat is bemutatták. A szakértők a mikrobák egyik legnagyobb genetikai adatbázisát elemezve olyan magnetotaktikus baktériumokat kerestek, melyeket állati mintákban találtak. Az eredmények azt mutatták, hogy ezek a mikroorganizmusok gyakran a mágneses mezőre érzékeny állatokban lelhetőek fel.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a baktériumok hol is élhetnek az állatokban, de elképzelhető, hogy az idegszövetekben, így az agyban. Fitak szerint céljaik között szerepel, hogy az élőlények szöveteit is megvizsgálják a mikroorganizmusok nyomait keresve. Fontos kiemelni, hogy az új magyarázat is csak egy hipotézis, melynek alátámasztásához további kutatásokra lesz szükség.