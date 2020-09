Kiderült, mi okozta a botswanai elefántpusztulást

Az állatok áprilistól kezdődő pusztulását eddig nem értették a szakemberek, de kizárható volt, hogy emberi beavatkozás (mérgezéses orvvadászat) állna a háttérben, mivel sértetlen volt az elefántok agyara minden esetben. A korábbi vizsgálatok azt is kizárták, hogy esetleg lépfene (anthrax) okozta volna az állatok tömeges elhullását, így nem sok olyan tényező maradt, amely megmagyarázná a különös esetek sokaságát. Közös pont volt, hogy sok elefántot a víznyerő helyek közelében találtak meg.

Mmadi Reuben, a botswanai Nemzeti Parki és Vadvédelmi Szolgálat főállatorvosa egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy sikerült rábukkanni az elefántpusztulás okára: nagyon úgy tűnik, hogy egy toxinokat termelő alga a tettes, számolt be a BBC. Az elefántok által is használt víznyerő, itató helyeken élő algák azért csak az elefántot mérgezték meg, mert egyedül ez az állat iszik úgy, hogy a vízfelszín alól felszippantja a meder aljzatán lévő iszapot is a vízzel, s a mérgek az iszapban halmozódnak fel.

Cyril Taolo, a szolgálat osztályvezető-helyettese elmondta, hogy feltehetően azért szaporodtak el a toxinokat termelő algák, mert a 2019-es aszályos év után idén hirtelen sok csapadék hullott.

„Amikor június végén a víznyerő helyek kiszáradtak, abbamaradtak a rejtélyes pusztulások is” – mondta Mmadi Reuben. „Még sok kérdésre választ kell találnunk, nem tudjuk például, hogy miért csak ezen a területen fordult elő a mérgezés.”

Fontos megismerni az okokat, hiszen a jövőbeli ismétlődést csak így lehet megakadályozni. A szomszédos Zimbabwe területén is elpusztult kb. három tucat elefánt, azt egyelőre nem tudni, hogy azonos ok vezetett-e azok végzetéhez, még nincs eredmény a laborvizsgálatokból.

A hasonló, nagy mennyiségű toxikus algaszaporodással járó helyzetek a klímaváltozás miatt a jövőben gyakoribbá válhatnak.