Pingvinkolónia maradványai kerültek elő

Steven Emslie, a Washingtoni Észak-Karolinai Egyetem munkatársa a Ross-tengerbe nyúló antarktiszi Irizar-foknál különös felfedezésre jutott – számol be az EuerekAlert. A szakértő a területen ősi, illetve újabbnak tűnő pingvintetemeket azonosított, a maradványok többsége fiókáktól származik. Az igazán meglepő a frissebb tetemek megtalálása volt, hiszen 1901 óta, mikor az első ember megérkezett a térségbe, senki sem látott aktív kolóniát a környéken.

Emslie a felszínen guanót, fiókacsontokat, illetve múmiákat is felfedezett, ez szintén arra utal, hogy a területet a közelmúltban is használták a pingvinek. A szakértő kollégáival mintákat is begyűjtött a tetemekből, ezek segítségével tudták datálni a maradványokat. Az Irizar-foknál régi kavicshalmokat is találtak, ezek az Adélie-pingvinek egykori költőhelyeit jelölhetik, a madarak ugyanis kavicsokból építenek fészkeket. Mivel a kavicsok közel azonos méretűek, jól észrevehetőek az egykori fészkek jóval azután is, hogy a pingvinek már elhagyták a területet.

Emslie és társai régészeti módszerekkel folytattak ásatást a halmoknál, hogy további maradványokra bukkanjanak. A helyi talaj igen száraz és poros volt, ez jellemző az elhagyott fészkelőhelyekre. Az átfogó vizsgálatot követően megállapították, hogy a területen az elmúlt több ezer évben legalább három periódusban éltek pingvinek, utoljára nagyjából 800 éve – a frissnek tűnő maradványok csupán a jég konzerváló képességének köszönhetően tűntek újnak. Emslie elmondása alapján hiába dolgozik régóta az Antarktisznál, még nem látott hasonlót.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a kolónia pontosan miért szűnt meg, de talán a növekvő hótakaró miatt – a korszakban ugyanis egy kisebb klímaváltozás zajlott. A maradványok a térség felmelegedése miatt bukkantak elő a jégből: az 1980-as évek óta a Ross-tenger átlaghőmérséklete 1,5-2 Celsius-fokkal emelkedett.