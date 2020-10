A józsuéfa a klímaváltozás miatt kap védettséget

Egy 2019-ben megjelent tanulmány szerint a józsuéfákat veszélyezteti a felmelegedés, a sivatagos területen élő ikonikus növények már ma is tűrőképességük határán vannak, s igen lassan szaporodnak. A becslések szerint az évszázad végére teljesen kipusztulhatnak a fafaj nevét viselő nemzeti parkból, amelyet miattuk hoztak egykor létre. A fák védelmére közösségi kezdeményezésben petíciót nyújtottak be kaliforniai természetvédők az állam Hal- és Vadgazdálkodási Hivatalához a faj védetté nyilvánításáért. A hivatal a petíciót elfogadva védettség oltalma alá helyezte a fafajt, s egyúttal más rendelkezéseket is hozott a megóvása érdekében. Például számos, már csak az építésre váró napenergia-farm területéről kivágandó fák miatt angol holdanként 10 ezer dollárt (1 angol hold = 4046,9 négyzetméter) kell kártérítésként fizetni, amely összeg a józsuéfák élőhelyének végleges megóvását szolgáló állami alapítványhoz kerül, az alapítvány felvásárolja a fáknak otthont adó földeket.

„Az idei nyár tomboló bozóttüzei és hurrikánjai ismét igazolták, hogy a klímaváltozás krízishelyzetet teremtett, amelyre a megújuló energiára való áttérés a legjobb megoldás” – mondta Brendan Cummings, a védettséget kezdeményező Biológiai Sokszínűség Központ igazgatója. „Azt azonban tudni kell, hogy a napelemek számára nem a sivatagok érintetlen és törékeny élővilágú területei az ideális helyek, hanem a háztetők, a parkolók, a használhatatlanná vált mezőgazdasági területek.”

Idősebb józsuéfák Forrás: inaturalist

A józsuéfa élőhelyének 40 százaléka magánterületen van, s ezeken a helyeken a fafaj védelme sem megoldott, a területek egészen kicsiny töredékén tiltott az ingatlanfejlesztés. A Joshua Tree Nemzeti Park területén kívül a háziállatok legeltetése, a terepjárművekkel való száguldozás, az elektromos kábelek vagy épp csővezetékek építése, a nagyszabású napelemfarmok mind-mind a fafaj pusztulásához vezethetnek. „Naponta dózerolnak le józsuéfákat útépítés, vezetékek kiépítése, bevásárlóközpont, vagy épp nyaralók létesítése miatt. Ha szeretnénk, hogy a fa megmaradjon a következő évszázadra, az egyre melegedő világban, akkor abba kell hagyni a pusztításukat. A kaliforniai védettséget biztosító törvény lehet az egyetlen remény ahhoz, hogy megőrizhessük a Mojave-sivatag ezen ikonikus növényét” – mondta Cummings.

Ez évben egy korábbi alkalommal a Trump-féle kormányzat elutasította a fafaj országos szintű védettségét, ezért különösen fontos, hogy Kalifornia állam helyi szinten mégis védetté nyilvánította a különleges növényt.

A nyugati józsuéfa virágzata, a beporzó molyfaj mérete s alakja a virág belsejével párhuzamosan fejlődött, s különbözik a keleti józsuéfa virágától, s persze annak beporzójától. Forrás: iNaturalist

A józsuéfáról nemrégiben derült ki, hogy két elkülönült fajból álló komplexum, a keleti józsuéfa sokkal nagyobb területi elterjedésű, mint a nyugati józsuéfa, amely Kaliforniában honos csak, eltér az alkatuk is, és mindkét növénynek saját beporzója van, egy-egy lepkefaj, amely csak az adott józsuéfa-fajra specializálódott. A nyugati józsuéfa (Yucca brevifolia) egy nagy, kifli alakú helyszínen él a Joshua Tree Nemzeti Parktól nyugat felé a San Bernardino- és San Gabriel-hegységek nyugati oldalától az Antelope-völgyön keresztül, a Sierra Nevada hegyláncának keleti lejtőin át a Death Valley Nemzeti Parkig, és egészen Nevada állam határáig. Ezzel szemben a keleti józsuéfa (Yucca jaegeriana) elterjedési területének központja a kaliforniai Mojave-sivatagban van, s innen kinyúlik Arizona, Nevada és Utah államokba is.

Vajon megnőhetnek még ezek a néhány éves józsuéfácskák? Forrás: inaturalist

A ma élő józsuéfák átlagéletkora 150 év, ezen idő alatt több mint 1 Celsius-fokkal melegebbé vált az élőhelyük, nőttek a szélsőséges hőmérsékleti helyzetek, a csapadék mennyisége csökkent, eloszlása változott. A fiatal magoncok számára minden ilyen változás külön kihívás, és sajnos egyre kevesebben képesek megerősödni és felnőtt fává fejlődni. Az életképes magoncok híján a fafaj nem tud a mostani élőhelyénél kedvezőbb adottságú helyek felé terjedni sem.

A kaliforniai védettséget 2020. szeptember végén kapta meg a fafaj, egyelőre egy évre, ezen időszak alatt további kutatásokat végeznek, és minden valószínűség szerint a törvény 2021-ben végleges védettséget ad majd a fafajnak.