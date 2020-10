Kivételes eszközhasználatot figyeltek meg hangyáknál

Kép: Dr Aiming Zhou and Dr Jian Chen

Egy friss tanulmány alapján a Solenopsis richteri egyedei homokszemcsékkel akadályozzák meg az elmerülést, amikor nehezen megközelíthető folyékony táplálékhoz próbálnak jutni – számol be az EurekAlert. Ez az első alkalom, amikor ennyire kifinomult eszközhasználatot figyeltek meg az állatoknál.

A laboratóriumi kísérletben cukrozott vizet adtak a hangyáknak, akik igyekeztek a vízen lebegve megszerezni a táplálékot. Amikor észrevették, hogy pár társuk megfulladt, tehát észlelték a veszélyt, a hangyák olyan struktúrát hoztak létre homokszemcsékből, mellyel képesek voltak a tárolóból kivezetni a cukros vizet. Ezzel nemcsak a fulladást kerülték el, de a táplálékgyűjtésnek is nagyobb helyet biztosítottak. Az eredmények nemcsak a faj eszközhasználó képességeiről árulkodnak, hanem arról is, hogy a rovarok képesek felismerni a táplálékszerzéssel járó veszélyt. A szakértők korábban is dokumentáltak eszközhasználatot hangyáknál, a mostani azonban igen fejlett kognitív képességekre és táplálékszerző stratégiákra utal.

A Solenopsis richteri Dél-Amerikában őshonos, de már az Egyesült Államokban is jelen van. A faj egyedi kitinváza segíti a lebegést a folyadékon felszínén, de feltételezhető, hogy a rovatokat így is gyakran fenyegeti a fulladás a természetben, hiszen a folyékony táplálék rendkívül fontos számukra, mint például a nektár.

Aiming Csou, a vuhani Huacsong Mezőgazdasági Egyetem munkatársa, a kutatócsapat vezetője kiemelte: további vizsgálatokra lesz szükség a hangyák viselkedésének megértéséhez. A jelenséget például érdemes más fajoknál, illetve a természetben is tanulmányozni.