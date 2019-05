Elszáll a fehér füst?

Okkal füstölgünk a füstön

Túl azon, hogy büdös, a füst – különösen az arra érzékenyeknél – kellemetlen fejfájást, köhögést okoz, irritálja a szemet és az orr nyálkahártyáját. A cigaretta égése közben több mint 6000 féle vegyi anyag kerül a levegőbe, köztük arzén, benzol, szén-monoxid, hidrogén cianid, nehézfémek és nitrozaminok. Ezek rendszeres belélegzésével bizonyítottan megnő a bronchitis, a tüdőgyulladás, az asztma és más légúti megbetegedések előfordulásának kockázata, és közülük számos anyag szív- és érrendszeri megbetegedések kialakulásával, valamint a tüdőrákkal is összefüggésbe hozható. A füstös levegő, haj, bőr és ruházat bizony magukat a cigizőket is zavarja.

Bent nem fújhatjuk

A dohányzásra kijelölt helyiségek koncentrált füstjét csak a legelszántabbak vállalják. A füst beeszi magát a bútorokba, beissza magát a függöny és a többi lakástextil szálai közé, elszínezi a falakat. Beszerezhetjük a legtutibb légtisztító berendezéseket, párologtathatunk illóolajat, gyújthatunk aromagyertyát vagy fújhatjuk ezerrel a légfrissítőket – a füst jó időre velünk marad.

Nem csak a szépre száll

A mondással ellentétben a füstnek egyáltalán nincs esztétikai érzéke: válogatás nélkül száll mindenkire, aki a közelben tartózkodik. A társasházakban a dohányfüst az egyik legfőbb konfliktusforrás. Az erkélyen cigizők is könnyen magukra haragíthatják a mellettük és a felettük lakót, ha a kedves szomszéd épp szellőztet vagy kiült kicsit kávézni a teraszra.

Füstmentes megoldásoké a jövő

A füst dohányzás nélkül is „hódít”. Az elavult fűtési megoldások, a szemét és az avarégetés, az elviselhetetlenül pöfékelő, kiöregedett dízelüzemű járművek miatt ma már tízből kilenc embert érint nap mint nap a légszennyezés problémája. A fővárosban évente 406 szál hagyományos cigarettának megfelelő káros anyagot nyelünk be a levegővel együtt, nem csoda, hogy a WHO szerint 2019-ben a mérgező levegő jelenti a legnagyobb környezeti kockázatot az egészségünkre.

Miközben egyre terjednek a megújuló energiával működő fűtésrendszerek, valamint az alternatív üzemű járművek, a dohányzásban is megjelennek a technikai vívmányok: a szakértők füstmentesnek képzelik el a dohányzás jövőjét. A kutatók például olyan megoldásokat fejlesztenek, amelyek a füst ártalmait jelentősen csökkentő – a hagyományos cigarettázásnál valószínűsíthetően kevésbé káros – alternatívát jelenthetnek a cigarettázónak. Merthogy még mindig rengetegen hódolnak ennek a szenvedélynek, például minden harmadik magyar felnőtt. Nekik és a környezetüknek sem mindegy, hogy mit szívnak – már csak a legfőbb ártalomokozó füst miatt sem.

A technológia és a tudomány fejlődésének köszönhetően ma már léteznek olyan füstmentes dohányzási alternatívák, melyek égés és füst nélkül biztosítják a nikotint a felnőtt dohányzók számára. Miközben egyértelmű, hogy a leszokásnál nincs jobb megoldás azok számára akik csökkenteni akarják a dohányzás ártalmait, az eddig végzett kutatások eredményei egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy a világ számos pontján már elérhető füstmentes technológiák lényegesen kevesebb káros és potenciálisan káros anyagot tartalmaznak, mint a cigarettafüst. Amellett, hogy az égés kiküszöbölésének köszönhetően ezek a technológiák kevesebb káros anyagot szabadítanak fel, mint ami a cigarettafüstben található, használóiknak és a környezetükben tartózkodóknak sem kell a füst kellemetlen hatásaitól szenvedniük. Ám ne feledjük, a füstmentes alternatívák sem kockázatmentesek, hiszen például ezek által is nikotin jut a szervezetbe, amely erős függőséget okozó anyag! A dohányzás és a nikotin ártalmainak megszűnését kizárólag a dohány- és nikotintartalmú termékek – akár passzív – fogyasztásának abbahagyása biztosíthatja.

A cikk társadalmi felvilágosítás céljából, reklámnak nem minősülő tájékoztatásként készült a Philip Morris Magyarország Kft. hozzájárulásával