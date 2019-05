Okostelefonnal diagnosztizálható középfülgyulladás

Forrás: Dennis Wise/University of Washington

A diagnózist az orvos olyan vizsgálat alapján állapítja meg, amelyben a dobhártyáról visszaverődő hangokat elemzi. A dobhártya, ha a mögötte lévő térben folyadék gyülemlik fel, ami a gyulladásos folyamat leggyakoribb kísérője, megfeszül, s másként veri vissza a hangokat, mint az egészséges. A különbség jól látható eltérést eredményez a visszhangok rajzolta görbén, ezt a lehetőséget használja ki az új ötlet, amelyről a Translational Medicine folyóirat számolt be.

A módszer a kisgyerekek diagnosztizálására készült, mivel az USA-ban a statisztikai adatok szerint fülfájással viszik a legtöbb gyereket orvoshoz. Mivel a fülproblémákkal járó halláskiesés a beszédtanulást is hátráltatja, a betegséget érdemes komolyan venni akkor is, ha a gyerek például nem lázas.

A telefon hangszórója által kibocsátott, madárcsiripelésre hasonlító hang dobhártyáról visszavert jelét a telefon mikrofonja rögzíti. Az applikáción túl csupán egy adott méretű papírtölcsér szükséges, amelyet a hangszóró s a mikrofon területére erősít a szülő vagy az orvos, a tölcsér végét a fülbe irányítva végzi el a mérést.

Egyaránt alkalmas lehet arra, hogy a meglévő telefonjával a szülő ellenőrizze a kisgyerek állapotát, s szükség esetén orvoshoz vigye (ezt az applikáció az eredmény függvényében jelzi is), de az elmaradott régiók orvosai, vagy utazó orvosok számára is könnyen használható diagnosztikai eszközt lehet majd. Az egyszerű méréssel a gyógyulást, a betegség alakulását is követni lehet, s ennek adatai alapján a gyerekorvos szakorvoshoz küldheti kis páciensét szükség esetén.



A vizsgálathoz egy ilyen apró papírtölcsért kell a mobiltelefonhoz erősíteni csupán. Forrás: Dennis Wise/University of Washington

A tesztek során, amelyet Seattle-i Gyermekkórház 1,5-17 éves korú betegei közt végeztek el, a folyadék jelenlétét 85 százalékban jelezte helyesen a készülék (ugyanilyen arányú az orvosi műszer hatékonysága is). Ezután 1,5 évesnél kisebb gyerekeken is tesztelték, ott a folyadékot minden esetben pontosan mutatta ki az eszköz, a hiányáról 90 százalékos pontossággal adott információt. A kutatók megjegyezték, hogy tesztek során a csiripelő hangra a legtöbb kisgyerek mosollyal reagált.

Nem volt különbség abban, hogy a szülő, vagy az orvos végzi vele a vizsgálatot: ezekben a tesztekben teljesen azonos eredményt kaptak, és különböző típusú okostelefonok esetén is minden esetben azonos, megbízható diagnózis született.

A fejlesztők hamarosan piacra is dobják majd az applikációt.