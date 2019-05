Kiderült, miért van hashajtó hatása a kávénak

A Texasi Egyetem galvestoni orvosi karának kutatói viszont a végére, vagy majdnem a végére jártak a dolognak, s a most tartott Emésztési Betegségek 2019 Konferencián számoltak be az eredményeikről.

A vizsgálatokhoz patkányokkal itattak kávét, mind normál, mind koffeinmentes változatban, és vizsgálták a bélmozgásra kifejtett hatásukat. Mindkét esetben, vagyis a koffeinmentesnél is felgyorsult a bélmozgásuk, s kimondottan a vékonybél simaizmainak összehúzódása fokozódott, de kisebb mértékben a végbél izomzata is így reagált. A kutatók bél-izomsejteket is kezeltek kávéval Petri-csészékben, s ezen esetekben is az izomsejtek fokozott összehúzódásait tapasztalták.

A patkányok ürülékét is vizsgálták, 3 napos „kávékúra” előtt és után, s kiderült, a kávé hatására csökkent az ürülékben lévő baktériumok mennyisége. Ezután az ürülékben lévő baktériumokat, szintén Petri-csészében, 1,5 és 3 százalékos kávéval kezelték, s azok szaporodását elnyomta a kávé a töménységével arányosan, itt is ugyanolyan hatású volt a normál és a koffeinmentes is. (A vizsgálatokhoz instant kávét használtak, hogy az oldatok töménységét pontosan be tudják állítani.)

Az nem derült ki a vizsgálatokból, hogy pontosan mely baktériumfajokra fejtette ki hatását a kávé, de az általános adatok alapján a bélben lévő káros enterobaktériumok száma csökkent, s a hasznos bélbaktériumoké nem változott.

További vizsgálatokra van ahhoz még szükség, hogy kiderüljön, például a hasi műtéteket követő szorulást biztonságosan lehet-e kávéval kezelni.