Tenger alatti vulkán született Mayotte közelében

A földtani eseményeket figyelemmel kísérők emlékezhetnek arra, hogy 2018-ban az indiai-óceáni, francia fennhatóságú Mayotte szigeténél igen jelentős földrengésrajt észleltek, amelynek okára nem derült fény, leginkább a gyér tengerfenéki felmérés és igen csekély műszerezettség miatt. Mintegy 1800 olyan rengést észleltek, amelynek erőssége elérte a 3,5-öst, és a legerősebb, 5,8-as rengést a szigeten lakókban riadalmat is keltett. A rengések vizsgálata alapján annak az esélyét sem zárták ki akkor a francia szakemberek, hogy vulkáni eredethez köthetőek legalább részben, de a kevés adat miatt semmit se lehetett biztosan kijelenteni. A rengések időszakában lokális halpusztulást is észleltek a környék halászai.

Azonban nemrégiben tért vissza a régiót felmérő kutatóhajó a területről, ahol egy tenger alatti vulkánt találtak, amelynek születését a 2018-as földrengésrajhoz kötötték, ugyanis korábbi felmérések során nem volt nyoma még a vulkánnak a tengeraljzaton. A felfedezésről a francia sajtó és a Science tudományos folyóirat is beszámolt.

A Mayotte szigetétől 50 km-re lévő, 3500m mélyben kialakult új tűzhányó talapzatánál az átmérője kb. 4-5 km, 800m magasságba emelkedik a tengerfenékről, s a belőle kiáramló anyagfelhő 2 km hosszan észlelhető (így az a tenger felszínét nem éri el). A tengeri felmérésekben számos francia kutatóintézet, egyetem, és még a haditengerészet is részt vett. További vizsgálatokat is terveznek, hogy kiderüljön, tart-e még a vulkán építkező fázisa.

A tenger alatti vulkán elhelyezkedése a tengerfenék-térképen, a kép közepén, alul. Forrás: Comité national de la recherche scientifique (CNRS)

A vulkán felfedezésén túl a francia Földtani Kutatóintézet azt is jelezte, hogy Mayotte szigete 13 cm-t süllyedt és 10 cm-t keletre mozdult. Elképzelhető, hogy ez a vulkán kialakulásához vezető, a föld mélyén lévő magmatározó kiürülésével függ össze. A kutatóhajó szonáros felmérése alapján kb. 5 köbkilométer láva került a felszínre az új tenger alatti vulkánnál, s ezzel az eszközzel észlelték a vulkánból kiáramló gázokkal kevert vízoszlopot is, amelyből mintát is vettek. Nem tapasztaltak viszont halpusztulást, erről korábban a régiót járó halászok számoltak be, főként a tavalyi földrengésraj idején. A kutatók a vulkán lejtőjéről kőzetmintákat is begyűjtöttek, s a kiemelés során a sötét kőzetek szétpattogtak a bennük tárolt gázok miatt. A kőzet- és vízminták elemzése a vulkánról további információkkal szolgál majd, és kideríthető lesz a magma összetétele és eredete, valamint az is, hogy fenyeget-e esetleg robbanással a vulkán.

A tenger alatti vulkánnak elsősorban abból a szempontból van jelentősége a sziget negyedmilliós lakosságára nézve, hogy a földrengések és cunamik esetére is fel kell készülni a vulkáni veszélyek mellett. Ehhez pedig a jelenleginél sokkal több műszerre és szeizmométerre lesz szükség a szigeten. E célból 2019. május végén érkezik meg egy polgári védelmi szolgálati csoport, s gondoskodni fognak arról, hogy a szigeten felújítsák a műszerparkot, illetve a tengerfenéken is kihelyeznek majd szeizmométereket.

A terület ugyan vulkanikus eredetű, a Comore-szigeteken 2007-ben volt utoljára kitörés, a Mayotte partjától alig 3 km-re lévő Petite Terre (Kis Föld) nevű szigetecskén pedig 7000 éve zajlott utoljára kitörés. Nem világos azonban a régió vulkanizmusának a pontos eredete, s a most felismert tenger alatti vulkán felmérése ehhez is közelebb viszi majd a tudósokat.

Forrás: Égen – Földön – Föld alatt