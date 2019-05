Vérnyomást növelő vágott virágok – a termelők gyerekeit károsítják

Ecuadorban látja el vágott rózsával az USA virágpiacát, de Európába és Ázsiába is szállítanak innen virágot. A célországok virágpiacára bekerülni olyan növényekkel lehet, amelyek szigorú előírások szerint kezeltek, különös tekintettel a növényeken esetlegesen utazó rovarokra, gombafertőzésekre. Emiatt a virágot előállító termelők a szállítást megelőző időben átfogó irtószeres permetezéssel mentesítik a virágokat a rajtuk esetleg megbújó kártevőktől.

Egy most megjelent tanulmány azt mérte fel, hogy az ecuadori rózsatermelő központok környékén élő kisgyerekekre miként hatnak a rózsákra használt rovarirtók. Mivel az anyák napja a világon a legtöbb virág eladásával ünnepelt esemény, az erre időzített virágzás során alkalmazzák a legtöbb rovarirtót és gombaölőt is. A kutatók anyák napja utáni időszakban vizsgálták a gyerekeket. Az anyák napját követő hetekben a virágtermelés már igen csekély mértékű a megelőző hetekhez képest, a vegyszerek alkalmazása is elhanyagolható mértékű ekkor, így az észlelt hatások a megelőző időszakból adódnak.

A világ legnagyobb virágpiaca a holland Aalsmeer 518.000 négyzetméteres épületében van, ahol naponta kb. 20 millió virág cserél gazdát. Forrás: Pixabay

Ecuadorban egy hosszú távú vizsgálatsorozatot végeznek a kisgyerekek körében annak kiderítésére, hogy milyen környezeti ártalmak miként jelentkeznek az egészségükben, fejlődésükben. Ennek keretein belül a rózsatermesztő közösségekben élő, 4-9 éves korú kisfiúk és kislányok esetében vérnyomásmérést is végeztek, az anyák napi virágszüretet követő 100. napig. A gyerekek vizsgálatakor kiderült, hogy az anyák napjához közelebbi időben vizsgáltak esetén nagyobb arányú a koruk és testalkatuk alapján számított egészséges értéknél magasabb vérnyomás, és a rovarirtók nyomát is nagyobb mértékben mutatták ki. A kutatási eredményt az Environmental Research folyóirat 2019. május 21-én tette közzé.

A Kaliforniai Egyetem San Diego-i orvosi karának professzora, Jose R. Suarez egy korábbi felmérésben az e közösségekben élő gyerekek figyelmi, önfegyelmi, motoros, térlátásbeli teljesítményének romlása és a virágok permetezési időszaka közti összefüggéseket tárt fel. Egyre több olyan adat gyűlik össze, amely a különböző mezőgazdálkodó közösségekre leselkedő negatív hatásokat tárják fel.

Mivel a virágpiacokra világszerte a fejlődő országokból szállítják a rózsák s más vágott virágok zömét (ráadásul repülőgéppel), amellett, hogy e termelői tevékenység megélhetési lehetőséget biztosít a közösségeknek, számos veszélyt is hordoz. A nagy távolságú virágszállításnak pedig az egész bolygó jövőjére van negatív hatása, nemcsak a termelőkére, hanem a vásárlókéra is, így ez esetben is érdemes a helyi termelőtől vásárolni.