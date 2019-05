M-ARGO, az első aszteroida-látogató nanoműhold

A nanoműholdak a CubeSat kategóriába tartozó, 10 x 10 x 10 centis egységekből álló űrjárművek, amelyeket olcsón a világűrbe lehet juttatni, s általában ezt valamilyen más, nagyobb méretű hasznos teher mellett szállítják fel a rakéták. A szabványos egységeket a küldetés igényei szerint össze lehet kapcsolni, a M-ARGO 12 ilyen egységből áll majd, hogy el tudjuk képzelni a méretét, ez kb. akkora, mint egy karton dobozos tej. Az űrjármű nevét a Miniaturised Asteroid Remote Geophysical Observer, vagyis Miniatürizált Távoli Aszteroida Geofizikai Megfigyelő szavakból rakták össze. A rövidítésben a görög mondákból ismert Argonauták hajójára, az Argóra is utalnak.

Margó, ahogy hazánkban valószínűleg nevezni fogják, egy földközeli aszteroidához utazik majd önerőből. Ez azt jelenti, hogy saját ionhajtóműve lesz, és minden, az odajutásához szükséges üzemanyagot is magával visz, a megfigyeléshez szükséges műszereken túl.

A küldetésről sok részletet még nem tudunk, de kis költségvetéssel, 25 millió eurónál alacsonyabb összegből fog megvalósulni. A feladatai közt a cél aszteroida méretének, alakjának, felszínének és összetételének felmérése lesz, de még vannak további lehetőségek is a küldetésben. A célhoz 3 évi utazás után érkezik majd el Margó, így annak a műszereivel együtt ki kell állnia az űr zord, erős sugárzással járó körülményeit. Külön kihívás ilyen kis méretű járműveknél a műszerek miniatürizálása, így például kellően erős rádióantennát is kell készíteni aprócska kivitelben ahhoz, hogy lehessen majd kommunikálni a műholddal.

Egyelőre nem tudni, hogy melyik földközeli aszteroida lesz a célpont, de biztosan a legközelebbiek egyike, mert ezeknél távolabbra e technológia az üzemanyagigények miatt nem juthat el. A négy szóba jöhető égitest mindegyike kicsiny, 50 méter átmérőnél kisebb, ilyeneket pedig eddig senki sem vizsgált.

Ezen égitestek felmérése nemcsak azért fontos, mert közelségük miatt akár veszélyt is jelenthetnek a Földre, hanem azért is, mert nyersanyagforrásként is szolgálhatnak majd egykoron.

A műhold a GomSpace Luxemburgban lévő üzemében épül majd meg, és a Milánói Műszaki Egyetem szakemberei is segítik a munkát, a küldetésnek elsősorban demonstrációs célja van, a nanoműholdak távoli űrben való működését és költséghatékony üzemét lehet bebizonyítani vele.