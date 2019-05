WHO: a kiégés is betegség

Ismét felülvizsgálták a WHO betegségeket és rendellenességeket jegyző listáját, az International Classification of Diseases-t (ICD) – számol be az IFLScience. A jegyzékbe a kiégés is bekerült, a WHO szerint az állapotot a nem megfelelően kezelt munkahelyi stressz okozza. A kiégésre három tényező jellemző: a kimerültség érzete, a fokozott mentális távolságtartás a munkától vagy a munkához kapcsolódó negatív attitűd, illetve a csökkent szakmai hatékonyság.

A WHO kiemelte, hogy definíciójuk szerint a jelenség a munkahelyi kiégésre vonatkozik, az élet egyéb területeire nem. A szakértők bíznak benne, hogy a rendellenesség felvétele elősegítheti a diagnózist és a kezelést.

A kiégés kialakulásában több faktor is szerepet játszhat, például a munka és a magánélet közti rossz egyensúly, a nagy munkaterhelés, a monotonitás és a perfekcionizmus. A folyamat a tehetetlenség és a bezártság érzetét keltheti, és csökkentheti az elégedettséget és motivációt. A szakértők úgy gondolják, hogy a kiégés akár addikcióhoz, például alkoholizmushoz és drogfüggőséghez is vezethet.

A betegség fizikai tüneteket, például magas vérnyomást, izom- és fejfájást, alvászavart és szívproblémákat is kiválthat. A rendellenesség kezelésére a támogató közeg, a testmozgás, a helyes étrend és a megfelelő mennyiségű alvás alkalmas, emellett fontos, hogy a tünetek jelentkezését követően az érintett forduljon orvoshoz.

Az ICD új, 11. változatát 2018-ban hozták létre, de csak most fogadták el. A lista 2022 januárjában fog hatályba lépni, a jegyzékbe többek közt a videojáték-függőség is bekerült.