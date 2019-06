Krokodilra hasonlított a hatalmas tengeri őshüllő

Egy angol, francia, osztrák és svájci kutatókból álló nemzetközi csapat hatalmas, korábban ismeretlen tengeri őshüllőfajt írt le, számolt be róla a Zoological Journal of the Linnean Society által publikált tanulmány.

Vizsgálatukhoz még 2013-ban láttak hozzá, ám a fosszíliák felfedezésének ideje ennél is korábbra nyúlik vissza. A Mystriosuchus steinbergeri faji megnevezése Sepp Steinberger, a helyi barlangászklub vezetője számára állít örök emléket, ugyanis ő bukkant rá az Osztrák-Alpoknál elterülő lelőhelyre 1980-ban. A bécsi természettudományi múzeum munkatársai két évvel később szállíttatták el a megkövesedett maradványokat egy helikopter bevetésével.

A feltárást végző csoport tagjai (balról jobbra) 1982 júliusában: Johann Segl, Sepp Steinberger, Georg Sverak és Walter Prenner Forrás: Ortwin Schultz

A ragadozó teremtmények négy fiatal példányát találták meg, a szakértők elmondása alapján körülbelül nyolcévesen pusztulhattak el – orruktól a farkuk végéig 4 méter hosszúak lehettek, de ennél valamivel nagyobbra nőhettek. A kövületeket bebörtönző kőzetanyag gondos tanulmányozásával bizonyosodhatott be, hogy az őslények a sekély tengereket népesíthették be mintegy 210 millió éve, a késő triász idején. Azt a lehetőséget, miszerint a tetemeket később sodorta magával a víz, a paleontológusok ezúttal valószínűtlennek tartották.

Bár megszólalásig hasonlítottak a krokodilfélékre (különösen a gaviálokra), nem közéjük tartoztak, hiszen a Phytosauria rend képviselőiként tartják őket számon. A jelenség a konvergens evolúció újabb példája: ha két, gyakran egymással szoros rokonságban nem álló állat hasonló életmódot folytat, akkor a megjelenésük is csaknem teljesen megegyező lesz.

Írta: Fejes Valentin