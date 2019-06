Igen ritka meteorit hullott Costa Ricában

A számítások alapján a légkörbe érő égitest kb. egy mosógép méretével azonos lehetett, ez a légkörben feldarabolódott és számtalan darabja földet is ért viszonylag kis területen. Az egyik, kb. 1 kilós darab egy ház tetejét átütve az ebédlőasztalt is összezúzta.

Nemcsak lakóházat, hanem egy kutyaházat is eltalált a meteoritok egy darabja, s lyukat ütött az ól tetejébe. Forrás: Arizona State University / Michael Farmer

Az előzetes információk alapján ez meteorit (illetve azok a darabok mind, amelyek földet értek) a szenes kondritok csoportjába tartoznak, ezekben sok szerves anyag, víz és igen nagy mennyiségű, 80-95 százaléknyi, agyagásvány található. A hullásról érkezett jelentések után igen gyorsan kellett cselekedni: pont a nagy agyagtartalom miatt e meteoritok nagyon gyorsan szétesnek, egy eső elég ahhoz, hogy eltűnjön a tudományos szempontból igen értékes darab.

Michael Farmer magán meteoritgyűjtő már a hullást követő napon a helyszínre utazott és számos darabhoz hozzájutott, ezek egy részét az Arizona Állami Egyetemnek ajándékozta. Az egyetem magán pénzadományból maga is tudott vásárolni a helyiektől néhány további darabot.

Lawrence Garvie, az egyetem meteoritkutatója amint kézhez kapta a mintákat, előzetes vizsgálatot végzett rajtuk, hogy megállapítsa összetételüket. Az egyetem meteoritkutató intézete speciálisan felszerelt vizsgáló és tároló berendezésekkel rendelkezik, így a szenes kondritok megfelelő környezetű tárolására is kiváló lehetőségük van. Ez azért fontos, mert e darabok a puszta levegő hatására is átalakulnak, s elveszítik azokat a tulajdonságaikat, amelyeket a világűrből magukkal hoztak, s amikért érdemes vizsgálni őket, a megfelelően tárolt darabokat azonban majd a jövő tudósainak is lehetőségük lesz elemezni.

Mikroszkópos felvétel a meteorit egyik darabjáról, az eltérő színek különböző ásványi anyagokat jelentenek. Forrás: Arizona State University / Michael Farmer

A szenes kondritok szerves anyagainak vizsgálata ahhoz segíthet minket hozzá, hogy megtudjuk, vajon hozzájárulhattak-e a földi élet keletkezéséhez ezek az égitestek. Nagyon sokat árulkodnak még a korai Naprendszerről is, azonban a mintadarabok elemzése éveket is igénybe vehet, a víz kivonásához például speciális technikára lesz szükség. A ritkaságuk mellett pont e tulajdonságaik miatt olyannyira értékesek a kutatók számára.

Az előzetes vizsgálatok alapján hasonló, a jelenleg az OsirisREx űrszonda segítségével vizsgált kisbolygó, a Bennu összetételéhez. Az űrszondán egyébként van egy mérőműszer, amelyet az egyetem készített.

A kutyaház tetejét áttört meteorit a „tetthely” mellett. Forrás: Arizona State University / Michael Farmer

A costa ricai meteorit egy egykori bolygókezdemény darabja volt, 4,5 milliárd évet eltöltött a világűrben, mielőtt, 2019 tavaszán Aguas Zarcas településre érkezett. Ezt megelőzően hasonló jelentőségű szenes kondrit meteoritot 50 éve Ausztráliában gyűjtöttek be, ezt az egyetem professzora, és a meteoritkutató központjának alapító igazgatója adományozta az intézményének.

Az Arizonai Állami Egyetem Meteoritkutató Intézete a világ legnagyobb egyetemi meteoritgyűjteményével rendelkezik, 40 ezer darabból áll a kollekció, ezek az egyedi darabok kb. 2100 meteorithullásból származnak. A gyűjtemény darabjait számtalan geológiai, űrtudományi és bolygókutatási vizsgálatban használták már itt az egyetemen, s a világ más intézményeiben is.