A kutya a gazdája stressz-szintjét tükrözi

Hosszú távon és eltérő fajok esetén eddig nem készült kutatás, ezt pótolta most a svéd Linköping Egyetem orvos-etológus kutatócsoportja, s az eredményeiket a Scientific Reports tudományos folyóiratban tették közzé június 6-án. Kutyák és gazdáik stressz-szintjét elemezték, a stresszhormon kortizol szintjének mérésével erősítve a vizsgálataik eredményét. E hormon a hajban, illetve a kutya esetén a szőrben is nyomot hagy, így könnyen és ártalmatlan módon mérhető.

25 border collie és 33 shetlandi juhászkutya, valamint a gazdáik kortizolszintjét vizsgálták több hónap időtartama alatt, s közben az állatok fizikai aktivitásáról is napló készült (mozgásérzékelős nyakörv segítségével), mivel ismert, hogy a kutyáknál az aktivitás is befolyásolja e hormon mennyiségét.

Az így kapott adatokat kiértékelték, összehasonlították a gazdi és a kutya kortizolszintjének változását az időszak alatt. Ebből azt a következtetést vonhatták le, hogy szorosan összefüggött és egy irányban változott a kettő, vagyis alacsony hormonszintű gazdának a kutyája is alacsony hormonszintű volt, magas emberi kortizolmennyiség esetén a kutyáé is ugyanígy magas volt. Kiderült, hogy a kutya esetében hosszú távon nincs hatása a kortizolszintre az aktivitásnak (ez csak rövid időre emelkedik meg).



Forrás: Pixabay

A kutyák és a gazdik személyiségére vonatkozó adatokat is gyűjtöttek, a kutya személyisége azonban nem mutatott összefüggést a stresszhormon mennyiségével, a gazdáé annál inkább! Ez alapján arra következtettek a kutatók, hogy a kutya tükrözi a gazda stresszét, és nem fordítva áll fenn a kapcsolat. Most csak juhászkutyákat vizsgáltak, e fajtákat arra tenyésztették, hogy szoros összhangban dolgozzanak együtt a gazdáikkal, így bizonyára erősebben is reagálnak annak érzelmeire. További kutatások szükségesek például vadászkutyákra (és persze más típusú fajtákra) vonatkozóan, akiknél viszont az önálló munkára helyezték a hangsúlyt a tenyésztés során. Jelen vizsgálatban minden gazdi nő volt, így következő kutatások tárgya lesz az is, hogy a férfi gazdik esetében miként alakul ez az összefüggés, van-e esetleg eltérés a nemek közt.

Fontos tudni e kapcsolat okait, mert így kiválasztható olyan fajtájú kutya, amelyik e tekintetben közelebb áll a gazda személyiségéhez, s így kevésbé üt el a kettejük stresszválasza is, vagyis a kutya nem sínyli meg a gazda eltérő stressz-szintjéből adódó viselkedési formákat. Egy erősen stresszes gazdinak érdemes olyan kutyafajtát választania, amelyik nem reagál szorosan a gazda stressz-szintjére.

Forrás: Égen – Földön – Föld alatt