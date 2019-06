Az arany legritkább megjelenési formája a világon

Albert C. Burrage, a Harvard volt diákja és elkötelezett ásványgyűjtő még a halála előtt megszervezte, hogy a gyűjteménye megfelelő helyre kerüljön. Azt láthatjuk, amint átadja e gyűjtemény egy részét a massachusettesi alma mater részére. A több mint 1500 darab közt volt a különösen értékes Kosszarv is.

Forrás: Photograph Courtesy of the Mineralogical & Geological Museum at Harvard University, copyright 2012, President and Fellows of Harvard College/ nationalgeographic.com