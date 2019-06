Konyhasót találtak az Europa felszínén

Forrás: NASA/JPL/University of Arizona

Az Europa fiatal felszíne arra utal, hogy aktív geológiai folyamatok alakítják, s a mélyén rejlő óceán, amióta csak feltételezik a jelenlétét, kíváncsivá tett mindenkit: vajon milyen az összetétele, alkalmas lehet-e az életre?

A Galileo űrszonda közeli infravörös spektroszkópos mérései alapján arról már tudomást szereztünk, hogy vízjég, kénsavas hidrátok s különféle szulfát-sók előfordulnak a holdon, azonban a klorid-vegyületek, így a konyhasó nem mutathatók ki ezekkel a mérésekkel.

A 450 nanométeres tartományban elnyelő területek színezettek, a fekete határvonalak a káosz-területeket jelzik. Forrás: Science Advances

Egyes, az Europa bizonyos felszíni térségein kimutatott vegyületek nem a hold belsejéből származnak, nem geológiai folyamatoknak köszönhetően kerültek a felszínre, hanem a felszínt érő sugárzás hatására alakultak ki. Az Europa tengelyforgása azonos a keringési idejével, így mindig ugyanaz a fele „néz” előre a keringése során. A Jupiter erős mágneses tere és sugárzási öve miatt az előre néző oldal az, amelyet olyan energiatartományú sugárzás érhet, ami a különféle molekulák átalakításáért felelős, a másik oldala nem részesül e típusú sugárzásból.

Fantáziakép a káosz-területek kialakulásáról, az összetöredező jégréteg résein át a felszínre jutó óceánvízzel. Forrás: NASA

Azonban az Europa káosz-felszínein (amelyeket a különösen összetöredezett, geológiailag fiatal jégkéreg alkot) nem jöhetnek létre a sugárzás hatására vegyületek, mivel ezek „sugárzás-árnyékban” vannak. Amiket tehát e helyeken látunk, az valóban a hold belsejéből származó anyag lehet.

A Hubble űrtávcső látható fényben végzett spektroszkópos megfigyelései vezettek az új eredményre, mivel eddig csupán az egyébként nagyon jól használható infravörös spektroszkópos vizsgálatok alapján igyekeztek a hold felszíni összetevőit megállapítani. A felszínen lévő sók kristályszerkezetében bekövetkező változásokmiatt e sók a látható fény hatására bizonyos színben jelennek meg. Laboratóriumi kísérletekkel már kiderítették, hogy a közönséges konyhasó, vagyis a nátrium-klorid az Europa felszínének megfelelő környezetben sárgának látszik (a cikk nyitóképén ez a sárga terület látható, az első fotó a nyers felvétel, a másodikon kontrasztosabbá téve kiemelt a sárga), és azt is e kísérletekből tudjuk, hogy a sóréteg a mélyből eredő sóoldatból ki tud alakulni az Europa és a hozzá hasonló holdak jégfelszínén. A Hubble méréseiben a spektroszkópos vizsgálatok során a konyhasóra jellemző 450 nanométeres elnyelési tartomány ugyanazokon a helyszíneken volt a hold felszínén, ahol a sárga színű területek is, ezzel kétféle módon is megerősítést nyert a konyhasó jelenléte. A kutatás eredményét a Science Advances folyóirat közölte 2019. június 12-én.

A konyhasó egyúttal azt is jelzi, hogy az Europa óceánfenekén hidrotermális folyamatok játszódnak le, ez pedig az eddig gondoltnál is különlegesebbé teszi a holdat.

Érdekesség, hogy a kutatást az elmúlt 20 év során már elvégezhették volna, mivel a Hubble adatai rendelkezésre álltak, azonban valamiért senkinek sem jutott eszébe eddig.

Forrás: Égen – Földön – Föld alatt