Grönland egyetlen nap alatt 2 milliárd tonna jeget vesztett

2019. július második hetében egyetlen nap alatt 2 milliárd tonna jég olvadt el Grönlandon – számol be az IFLScience. Június és Augusztus között természetes, hogy felenged a sarki jégtakaró, a mostani olvadás mértéke azonban nem normális. A szakértők már 2012-ben megfigyelték, hogy a nyári olvadás minden korábbit felülmúlt.

Idén 2012-höz képest is korábban kezdődött meg az olvadás, feltételezhető, hogy az elkövetkező hónapokban még súlyosabbá fog válni a jégveszteség. Ahogy a jég elolvad, egyre kevesebb fényvisszaverő felület marad Grönlandon, ez pedig tovább melegíti a régiót. A térséget tovább fűtheti az a közép-csendes-óceáni nedves, meleg légtömeg, amely jelenleg Grönland felé tart.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

— Steffen M. Olsen (@SteffenMalskaer) 2019. június 14.