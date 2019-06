Gomba termelte festékanyag teheti környezetbaráttá a textilipart

A Lawrence Berkeley Nemzeti Laboratórium kutatói egy gomba segítségével állítottak elő olyan kék festéket, amellyel helyettesíthető lesz a mesterséges indigó. A kutatást vezető Aindrila Mukhopadhyay elmondta, hogy az általuk kifejlesztett módszerrel a pigment szintén igen olcsón, ám környezetszennyező toxinok nélkül gyártható, és úgy tűnik, a kereskedelmi mennyiségű előállításának sincsenek akadályai.

A kutatócsoport a textilipar számos vezető szereplőjével is egyeztetett, s úgy látják, hogy maga az ipar is szeretne környezetkímélő festékanyagokat használni, bár ezt nyilván a környezetbarát termékek iránti növekvő fogyasztói igények is indokolják.

A laboratórium Egyesült BioEnergia Intézetében (Joint BioEnergy Institute) pont az ilyen igények hatására kezdődnek olyan kutatások, melyek biológiai folyamatokból igyekeznek iparilag alkalmazható módszereket fejleszteni. A most bemutatott festékanyag, az indigoidin előállítását mikrobákkal folytatott kísérletek során fedezték fel, amikor egy enzim működésének hatékonyságát igyekeztek feltárni. A Rhodosporidium toruloides nevű élesztőgombába ehhez egy baktérium eredetű gént ültettek, amely az adott enzim működésére úgy reagál, hogy indigoidin festékanyagot állít elő, s így a hatékony működést az elszíneződés alapján könnyen ellenőrizni lehet. A cél ekkor még nem a festék előállítása volt, csupán annak a feltárása, hogy ez a gombafaj az enzimműködése révén használható lehet-e biológiai eszközként, például a bioüzemanyagok szintéziséhez.



A kutatók a bioreaktor előtt, a henger alakú reaktor tartalmazza a gombákat és az általuk termelt kék festékanyagot. Forrás: Marilyn Chung/Berkeley Lab

A kísérletek során aztán azt tapasztalták, hogy a gomba elképesztően nagy mennyiségben hozta létre a festékanyagot, innen jött az ötlet, hogy akkor a pigment előállításához lehet tökéletes alany. Egy liternyi, a gombát tartalmazó kultúrából 86 gramm festéket lehetett kivonni, ez pedig igen magasan a leghatékonyabb ehhez a festékhez, az eddig kipróbált mikrobák közül.

A gombát lignocellulózzal lehet táplálni, ezt pedig növényi anyagokból vonják ki, pl. mezőgazdasági hulladékból (ugyanúgy hasznosítható, mint a bioetanol gyártásához), így megújuló forrásból lehet környezetbarát módon előállítani a farmervászonhoz is használható festékanyagot.

Amellett, hogy a festék hatékony termelőjeként már bizonyosan alkalmazható lesz e gomba, az enzimtermelés hatékonysága révén gyakorlatilag más anyagok előállításához is fel tudják majd használni. A kutatás eredményét a Green Chemistry szakfolyóirat közölte.