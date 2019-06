Mit esznek rajtunk a szúnyogok?

Talán a legfontosabb azt tudni, hogy a szúnyog a szaglására alapozza a döntését, az „orra” pedig, más rovarokhoz hasonlóan az antennáiban van. A vérszívó nőstény szúnyogok szaglása kifinomult, már ami a lehetséges áldozatok szaganyagait illeti. A szaglás mellett további támpontot ad neki a hőmérsékletünk.

Nézzük pontokba szedve, hogy mi tesz minket különösen jó „önkéntes véradóvá” egy-egy nyári estén!

Elkerülhetetlen velejárója az életünknek, hogy kilégzéskor szén-dioxiddal dúsítjuk a minket körbevevő légtömeget. Vannak azonban jelentős egyéni különbségek abban, hogy mennyit lélegzünk ki e gázból. Többet fúj ki az, akinek gyorsabb az anyagcseréje, így optimális áldozatok a kismamák (21 százalékkal több szén-dioxidot lélegeznek ki a többi hölgynél), akik sportolnak, vagy akik egyszerűen csak nagyobbra nőttek. A szúnyog már 50 méterről megérzi a CO2 szagát, s 1-2 méter távolságból eldönti, egy társaságból kit csípjen meg.

2. A bőrünkön élő mikrobaközösség

Ez olyan tulajdonságunk, amely ellen nem tudunk tenni, itt is vannak egyéni különbségek. A mikrobák különböző anyagcseretermékei közt olyan illó anyagok vannak, amelyek szintén jeladók lehetnek a szúnyog számára, ez pedig attól függ, hogy a mikrobaközösség milyen összetételű. Általánosságban elmondható, hogy akiknek kisebb fajgazdagságú bőrön élő mikrobái vannak, azok vonzóbbak, mint a nagyobb fajgazdagságú mikroflórával rendelkezők. A kisebb fajgazdagság nem kevesebb mikrobával jár ugyanis, hanem azzal, hogy bizonyosakból jóval többnek adnak otthont – s ez teheti őket vonzóbbá a vérszívók számára.

Forrás: Pixabay

3. A vércsoport

Kísérletben bizonyították, hogy a szúnyogok leginkább a nullás vércsoportúakat kedvelik, a legkevésbé az A-s tartozik a preferált áldozatok közé. Akinek B vagy AB a vércsoportja, az valahol középütt helyezkedik el. A vércsoport ráadásul az emberek 85 százalékában olyan illatanyagok termelésével is jár, ami árulkodóvá válik, így a szúnyog, ha teheti, olyan áldozatot választ, akiről „szaglik” a vércsoportja. A legszerencsésebbek azok, akik nem választanak ki ilyen árulkodó illatanyagokat.

4. Az alkoholfogyasztás

Nem véletlen a hatás, mivel az alkoholnak köszönhetően felgyorsul az anyagcsere, így a szén-dioxid kilégzése is. Ez azt jelenti, hogy nem az alkohol maga váltja ki a hatást, vagyis nem a verítékkel vagy lehelettel távozó etanol, hanem csupán az alap anyagcsere fokozódása.

Forrás: Pixabay

5. Magasabb testhőmérséklet, izzadás

Ez a tulajdonság ismét a sportolókat és a kismamákat érinti, mind a testmozgás, mind a terhesség hatására ugyanis megnő a testhőmérséklet. Az izzadságunkban lévő szaganyagok közül a tejsav és a húgysav azok az összetevők, amelyet különösen kedvelnek a szúnyogok, ennek kiválasztásában egyéni eltérések vannak, de a magasabb hőmérséklet és a fokozott anyagcsere velejárója a mennyiségük növekedése is. Szintén a magasabb hőmérséklet „mellékterméke” lehet az, hogy a sötét, fekete ruhát viselők is több szúnyogot vonzanak, mivel e szín elnyeli a hőt.

Forrás: Pixabay

Mit tehetünk azért, hogy elkerüljük a csípéseket?

A legelterjedtebb a különféle szúnyogriasztó szerek használata, azonban ehhez egy idő után hozzászoknak a szúnyogok és már nem jelent számukra visszatartó erőt, s nem is minden szúnyogfajra hat egyformán. Tudjuk viszont, hogy szélben igen nehezen tudnak repülni, így például egy ventilátor is nagy segítséget jelenthet a távoltartásukban – nyilván nem minden élethelyzetben használható. Érdemes elkerülni az alkonyi-hajnali időszakot, amikor a szúnyogok fő rajzása zajlik, így például az esti vagy hajnali kocogást áttenni más, szúnyogban kevésbé bővelkedő időpontra.

Forrás: Wikipedia

Szintén érdemes elkerülni a vízpartokat, bár ez nyaraláskor nem a legjobb ötlet, ráadásul az idei esős késő tavasz, kora nyár miatt a szokásosnál is több szúnyog lehet bárhol. Sajnos az elterjedt (mivel olcsó és egyszerű) vegyszeres szúnyogirtás csak igen rövid ideig hat, ráadásul minden más szabadban tartózkodó rovarral is végez (sokkal nagyobb arányban, mint a szúnyogokkal), s rajtuk keresztül a hatás tovagyűrűzik az élővilág más részeire is.

Az otthonunk környezetében ügyeljünk a pangó víz jelenlétére, az esővíztárolót fedjük le szúnyoghálóval, s ne hagyjuk, hogy a kerti edényekben akár csak pár liternyi víz is megálljon. Segítőtársaink a denevérek, számos madárfaj és a pókok is a szúnyogok elleni küzdelemben.