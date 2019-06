Hatékony antibiotikum lehet a kannabidiol?

A kutatók egy ideje úgy gondolják, hogy a kannabidiolt (CBD) akár terápiás célra is alkalmazható, az anyag hatásos lehet epilepszia kezelésére. Szakértők egy csoportja a közelmúltban azt is bebizonyította, hogy a CBD laboratóriumi körülmények között a baktériumok elpusztítására is alkalmas – írja az IFLScience. A vegyület a Staphylococcus és a Streptococcus bizonyos törzseivel szemben olyan hatékony volt, mint a hagyományos antibiotikumok.

A Queenslandi Egyetem munkatársai bíznak benne, hogy a kannabidiol felhasználásával új gyógyszereket fejleszthetnek ki. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni róla, hogy egyelőre csak laboratóriumban vizsgálták az anyagot, így további kutatásokra lesz szükség, hogy megbizonyosodjanak hatásáról.

Mark Blaskovich, a csapat tagja szerint a CBD ígéretes összetevő lehet az új antibiotikumok fejlesztéséhez. Korábbi vizsgálatok már igazolták, hogy a vegyület gyulladáscsökkentő.

A kannabidiol a kannabisz egyik összetevője, de nem pszichoaktív szer, és az eddigi tanulmányok szerint nagyon kis eséllyel alakít ki függőséget. Ahhoz, hogy jobban megismerjék a CBD hatásait, még rengeteg kutatásra van szükség, éppen ezért a vegyületet egyelőre nagyon ritka esetben alkalmazzák terápiák során.