Tigrisszúnyogok felmérésében az lakosság segítségére is számítanak a kutatók

Magyarországon egyelőre nem alakult ki stabil populációja a zebraszúnyog néven is ismert ázsiai tigrisszúnyognak – mondta Soltész Zoltán, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának kutatója 2019. június 27-én az M1 tévécsatorna és a Kossuth Rádió közös műsorában. Ezek a vérszívók a nyári időszakban találhatók meg Magyarországon, az eddigi ismeretek alapján, a hideg teleket nem élik túl. Ebből arra következtetnek, hogy állományuk mindig újra betelepül.

Ahhoz, hogy „komolyabb kórokozókat” is terjeszteni tudjanak, stabil populációra lenne szükség – hangsúlyozta a kutató, aki szerint a szúnyogpopulációkat teljesen kiirtani soha nem lehet, csak azok gyérítésére van mód.

Olaszországban és Horvátországban már stabil populációja van a tigrisszúnyognak, valószínűleg onnan érkeznek ide is ezek az állatok, amelyek a már említett időszakban szaporodni is képesek.

A körülbelül fél centiméter hosszúságú állat abban különbözik a hazai szúnyogoktól, hogy teljesen feketék, de a testüket különböző pontokon világos pikkelyek díszítik.

A Magyarországon megtalálható fajok a nyugat-nílusi vírust, bőr- és szívférgességet, illetve Usutu-vírust terjeszthetnek.

A védekezés módjai között mechanikai, kémiai és biológiai módszereket is említett a kutató, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy érdemes azokat a ház körüli helyeket ellenőrizni, ahol megrekedhet a csapadék, mert abban a szúnyogok – már igen csekély mennyiségű víz esetén is – képesek szaporodni.

Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának kutatói bevonják a polgári lakosságot, a megjelenésével potenciális veszélyeket rejtő, számtalan vírust terjesztő szúnyogfaj monitorozásába. A jelenleg tapasztalható szúnyoginvázió, a nem őshonos fajok jelenléte valamint a tigrisszúnyog dinamikus európai terjedése egyre fontosabbá teszi, hogy az ökológusok a lehető legnagyobb mértékben tisztában legyenek a hazai elterjedésével. A folyamatos monitorozásban az Ökológiai Kutatóközpont egy weboldalt hozott létre, ahol a tájékoztatás mellett a lakosság segítségét is kérik. Itt pontos információkat találnak, hogyan lehet eljuttatni a talált tigrisszúnyogot a kutatóhoz.