Űrhajósnak űrsütit!

Forrás: Zero G Kitchen

Számos kísérletben foglalkoznak az űr-élelmiszerek és ezzel az űrhajósok életminőségének javításával, ennek részeként még 2019-ben, a tervek szerint ősszel, útra kelhet az a sütő, amelyben az ISS fedélzetén tudnak majd friss sütit készíteni a Space Daily beszámolója alapján. Természetesen nem az a cél, hogy felhizlalják az űrhajósokat, hanem a technológiát tesztelik.

A berendezést a Zero G Kitchen (Zéró gravitációs konyha) nevű vállalkozás tervezte a NanoRacks, az űrtechnológiában igen tapasztalt cég segítségével. A sütőhöz nyers tészta is jár, amelyet odafenn majd megsütnek – ám ezt nem ehetik meg, hanem vissza fogják küldeni vizsgálatra, a Földre.

Képzeljük el, hogy milyen lehet a súlytalanságban a sütemény elkészítése! Akik jártasak a konyhai feladatokban, talán könnyebben maguk elé idéznek egy tepsit, amelyben semmi sincs, ám a sütőben lebegnek a pogácsák. Az űrsütőnek ezt a problémát át kell hidalnia, és ez nem is olyan könnyű feladat, mint elsőre gondoljuk. A földi sütőben a forró levegő a gravitáció hatására mozog (a légkeveréssel ezt lehet egyenletesebbé tenni), az űrben azonban nem tud felemelkedni a forró levegő, így a hősugárzó elemeket úgy kell elhelyezni, hogy egyenletesen, mindenhol érje a hő a sütit. Az előzetes modellkísérletek alapján az optimális berendezés henger alakú, s a közepében lesz a sütésre váró darab.

A henger alakú űrsütő Forrás: Zero G Kitchen

A probléma másik része, hogy kevés nem kívánatosabb helyzet van egy zárt űrhajóban, mint a tűz, így a sütőnek elképesztően tűzbiztosnak is kell lennie, ezért igen különleges szigetelést és szellőzést is kapott a rendszer. A NASA biztonsági ellenőrzésén sikeresen átment a sütő, így szabad az út az éles teszthez. A berendezést az ISS-en felszerelt szabvány műszerpolcba lehet illeszteni majd, és az űrállomás áramforrásáról üzemeltethető.

A sütőt szabvány műszerpolcba illesztve üzemeltethetik majd.

A sütő 177 °C meleget ad le, 10 cm átmérőjű és 22 cm hosszú henger, elektromos fűtőszálakkal melegít. A nyers tésztát szilikon csomagolásban helyezik majd el, a csomagoláson mikroszkopikus lyukacskák vannak, amelyeken át sülés közben a gőz távozni tud, s egyúttal arra is biztosíték, hogy a kész süti esetleg letörő morzsái ne okozzanak problémát az ISS érzékeny berendezéseiben, légszűrőiben. A mostani prototípushoz egy, ezen sütihez készült tálca szolgál, ám később más élelmiszerek sütéséhez is alkalmas tálcákkal gyárthatják majd. Az idei teszt során a Double Tree készítette tésztát sütik majd meg az ISS fedélzetén.

Így néz ki a nyers tészta a szilikon csomagolásban, amelyben sütni fogják.

Kérdés, hogy az ISS-en készülő süti milyen alakot vesz majd fel. Valószínűleg gömbölyűre hízik majd, hisz gravitáció híján bármilyen irányban nőhet a sütés közben, ellentétben a földi körülményekkel.

Mivel a tészta készítésének gondjait nem oldja meg a sütő, hisz az űrben nem lehet kimérni 20 deka lisztet, és belekeverni a sütőport, cukrot, ezért a későbbi, hosszú távú űrutazásoknál, ahová szánják, ezt a problémát is meg kell még oldani, feltehetően előre kevert tésztákkal, ezeket fagyasztva lehetne tárolni. Jelenleg az ISS fedélzetén korlátozott a fagyasztási kapacitás (és azt is alapvetően a biológiai kísérletek mintáinak tárolására használják), így az űrsütő jelenleg még csak munkát, és nem desszertet ad az űrhajósoknak. Akárhogyan is alakul a tesztelésre szánt szerkezet, a jövő űrhajósainak talán otthonosabbá teszi majd a környezetet a helyben készülő finomság.