Ismét bebizonyosodott, hogy a Holt-tenger egyedülálló

Az Amerikai Geofizikai Unió munkatársai választ találhattak a sóeső rejtélyére – számol be az IFLScience. Az 1970-es években több, a Holt-tengert tápláló édesvizet is eltereltek, ennek hatására csökkent a Holt-tenger vizének szintje, és jelentősen nőtt a sótartalma. Idővel egy plusz, ujjszerű sós réteg alakult ki a víz felett, amely a partokon akár 10 centiméter vastagon is lerakódhat. A szakértők régóta értetlenül állnak a jelenség előtt.

Eckart Meiburg, a friss tanulmány társszerzője szerint a réteg vastagsága változó, de a víz teljes felületén megfigyelhető. A nyári hőségben két szint alakul ki, a felső melegebb és sósabb, míg az alsó hígabb és hűvösebb. Ahogy a víz melegszik, a fenti rétegből további víz párolog el.

Egy korábbi elmélet szerint a sóesőt az idézi elő, hogy a hullámzás hatására apró, meleg vízrészecskék merülnek mélyebbre, kihűlésük során pedig szabad szemmel nem látható kristályok válnak ki belőlük, létrehozva a sóesőt. Ez aztán a partokon létrehozza az ujjszerű formációkat.

Az új vizsgálatban a kutatók ezen hipotézist tesztelték számítógépes szimulációk segítségével. Eredményeik igazolták az elképzelést. Meiburgék úgy gondolják, a Holt-tenger az egyetlen hipersós víztömeg a Földön, amelynél megfigyelhető a különleges folyamat.

Az új adatok segíthetnek jobban megérteni a Holt-tenger működését, illetve a bolygó kérgében lévő sólerakódások fizikáját.