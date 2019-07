2019-ben megkezdi működését a legnagyobb földi napteleszkóp

A DKIST névadója egy japán származású, demokrata politikus volt, aki 1963-tól egészen a 2012-es haláláig szenátorként képviselte Hawaii-t. A teleszkópot a colorado-i National Solar Observatory (Nemzeti Napobszervatórium) és a National Science Foundation (az amerikai tudományos kutatásokat finanszírozó alap) üzemelteti.

A DKIST 4 méteres főtükrével a legnagyobb napteleszkóp a világon, amely minden korábbinál részletesebben mutatja majd meg a Nap légkörét, a koronát, a mágnességét és segít megérteni a napkitöréseket.

A teleszkóp 4 méteres főtükre, amely lehetővé teszi a Nap igen részletes vizsgálatát. Forrás: NSO/ NSF/ DKIST

Az EOS Föld- és űrtudományi hírportál beszámolója szerint a teleszkópnak, a mérete miatt, számos kihívással kell megküzdenie, ilyen például a beérkező napsugárzás okozta meleg, amely befolyásolja a tükrök tulajdonságait is, torzítva a kapott képet. Ezeket, és más, szintén a méretből adódó optikai problémákat is le kell gyűrnie a teleszkópnak, a feladatot speciális beállításokkal lehet megoldani. A kalibrálásról Stacy Steuoka és mérnökcsapata gondoskodott, a teleszkóp műszereinek munkáját segítő optikai rendszerek kiépítésével, és a tükrök precíz kimérésével. A mérések és modellezések után már alkalmazni lehet azokat a beállításokat, amelyek korrigálják a napsugárzás okozta torzulásokat. A teleszkóp egyes elemeinek mérhető, és mára megismert változásait bele tudják kalkulálni a megfigyelési eredményekbe, s ennek köszönhetően a világ legnagyobb napteleszkópja éles képet adhat. A teleszkóp segítségével minden korábbinál részletesebb képet kapnak majd a napkitörésekről, koronakidobódásokról. Ezek a jelenségek Földünk környezetére és ránk is hatnak, a technikai civilizációnkat fenntartó érzékeny elektromos berendezések és műholdak működésére kifejtett hatásukkal.



A DKIST a Nap felszínének 25 km/pixel felbontású képét tudja majd megmutatni, így soha eddig nem látott finom részleteket ismerhetünk meg csillagunk működéséből. A fenti videóban a napfelszín egyes kis kerekded konvektív cellái (granulái) kb. 1000-1500 km átmérőjűek, a teleszkóp az ezek közti sötét régiók egészen kis töredékét is jól látja majd.