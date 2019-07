Ausztrália területén élt a trilobiták királya

Forrás: University of Adelaide

Mintegy 270 millió éven át népesítették be bolygónkat, és csak a perm-triász határán bekövetkezett Nagy Kihalás következtében tűntek le végleg az élet színpadáról. Többségük egészen apró volt, ám néhányan közülük hatalmas méreteket érhettek el.

A Redlichia rex megkövesedett maradványaira a legkisebb kontinens déli csücskénél elterülő Kenguru-sziget területén bukkantak rá a kambrium idejéből származó, hozzávetőlegesen 500 millió éves kőzetrétegekben. Fosszíliáit a University of Adelaide, valamint a University of New England munkatársai vetették nemrég górcső alá.

Az őslény testének hossza elérte a harminc centimétert, amivel igazi óriásnak számított a maga idejében. Kivételes módon nem csupán a kövületté válás folyamatának rendkívül ellenálló páncélja maradt fenn, hanem például a lábak, a csápok és az állat szájszerve is. A Redlichia rex a szakértők elmondása alapján a nála kisebb teremtményekkel táplálkozhatott, rá pedig a mai szemmel nézve eléggé bizarrnak tűnő Anomalocaris vadászhatott.

A trilobiták újdonsült királya az aljzaton kutat eleség után. Forrás: Katrina Kenny illusztrációja

Az esetről összeállított tanulmány eredményeit a Journal of Systematic Palaeontology tette közzé.

Írta: Fejes Valentin