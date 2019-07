Így semmisült meg az orosz űreszköz a légkörben

Nick Hague, a NASA és a Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautája a Twitteren számolt be az űreszköz megsemmisüléséről – írja a Space.com. Az űrhajós még egy, az ISS fedélzetéről készített képet is megosztott.

Az automatizált teherhajó felszereléseket szállított az űrállomáshoz, és az orosz Pirsz modulhoz kapcsolódott. Az űreszközt hulladékkal és elhasznált felszerelésekkel megtömve engedték vissza a Föld felé, hogy aztán biztonságosan égjen el a Csendes-óceán felett.

Said goodbye to Progress 72 today to make room for 73P showing up on Wednesday. Caught this shot of it during reentry. It looked like a big firework that lasted minutes – flickering, sparking, and pulsing with brightness before it faded into the darkness. pic.twitter.com/Pfs98eTKPp

— Nick Hague (@AstroHague) 2019. július 29.