Antibiotikum-rezisztens baktériumok elterjedését vizsgálták Londonban

Az angol-kínai kutatócsoport London keleti és nyugati részén gyűjtött be összesen 600 mintát, egészségügyi intézmények nyilvános termeiben, illetve más, nem egészségügyi jellegű nyilvános helyszíneken. A mintákban a Staphylococcusra jellemző rezisztenciáért felelős géneket szűrték ki, 281 multirezisztens (vagyis legalább 2 gyógyszernek ellenálló) baktériummintát találtak, s ezek 11 Staphilococcus fajba tartoztak. Kissé több volt a pozitív minta a zsúfoltabb kelet-londoni helyszíneken, megerősítve a korábbi kutatásokat, melyek szerint a rezisztencia előfordulása összefügg a népsűrűséggel.

A rezisztenciát magát is felmérték, vagyis azt, hogy az adott baktériumok milyen gyógyszerekkel szemben ellenállóak, s elemezték ezek előfordulását, de nem találtak olyan összefüggést, ami arra utalna, hogy egyes (földrajzi) helyszíneken bizonyos típusú rezisztencia elterjedtebb volna. Az egészségügyi intézményekben begyűjtött minták közel fele volt pozitív, a más nyilvános helyekről származók 41 százaléka tartalmazott multirezisztens baktériumokat.

A megtalált baktériumfajok többsége nem okoz megbetegedéseket, s általánosságban megtalálhatóak az emberi kézen, azonban a nagy arányban jelen lévő rezisztencia mégis veszélyes, mivel a baktériumok könnyen átadják egymásnak az ehhez szükséges géneket. Ha sok rezisztens baktérium van jelen, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy megbetegedést okozó is megszerezze a génátadás révén a rezisztenciát.

A vizsgált felületek, amelyekről a mintákat gyűjtötték, kézzel érintett tárgyak voltak, pl. kilincs, lift nyomógomb, pénzkiadó vagy jegykiadó automata gombjai. Meglepően kevés helyen fordult elő a leghírhedtebb baktériumfaj, a Staphilococcus aureus, amely a kórházi fertőzések legnagyobb részéért felelős. A kutatók szerint ez annak köszönhető, hogy ez a kórokozó az orrban honos, nem a kézen, így kisebb esélye van eljutni az érintett felületekre.

Jelenleg nem jelent veszélyt a londoni baktériumarzenál, azonban nagyon is fontos tudni róla, hogy ennyire elterjedtek ezek a gének, hisz bármikor bekövetkezhet az, hogy egy már megbetegedést okozó fajba is átkerülnek.

Az antibiotikum-rezisztencia természetes úton is kialakult egyes „vadon élő” baktériumban, az embertől teljesen függetlenül, azonban az elképesztő mértékű terjedése a helytelen antibiotikum-fogyasztásnak köszönhető. Jelenleg évente 700 000 haláleset köthető a rezisztens baktériumokhoz, s a becslések szerint 2050-re ez 10 millióra is nőhet. A közelmúltban számos kutatásban számoltak be világszerte hasonló, nyilvános helyeken tapasztalt jelenlétről, így akár időzített bombaként is tekinthetünk a rezisztens baktériumok tömegére.

A kutatás eredményét a Scientific Reports tette közzé 2019. augusztus 1-jén.